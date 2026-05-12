Selección Mexicana: Javier Aguirre presenta prelista de 55 jugadores para Copa Mundial de la FIFA™

Javier “El Vasco” Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana de futbol, dio a conocer la prelista de 55 jugadores que están contemplados para representar a México en la próxima Copa del Mundo 2026, donde nuestro país será sede junto a Canadá y Estados Unidos.

El listado de Aguirre muestra algunas novedades como Jordan Carrillo, de Pumas, quien fue uno de los grandes protagonistas del equipo universitario en la eliminatoria contra América de la Liga MX. Además, llaman la atención las ausencias de Rodrigo Huescas e Hirving Lozano, por lo que es un hecho que ambos futbolistas no participarán en el próximo Mundial.

Aguirre deberá elegir 26 futbolistas el próximo mes

De este total de 55 futbolistas, el estratega de la Selección Azteca deberá recortar casi la mitad el próximo 1 de junio, cuando presente la lista definitiva de 26 jugadores ante la FIFA.

En este primer prelistado destaca la ausencia definitiva de Luis Ángel Malagón, del América, por lesión, aunque están presentes otros jugadores con un largo periodo de inactividad como César Huerta, Julián Araujo, Edson Álvarez y Luis Chávez.

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Los 55 convocados de Javier Aguirre en prelista para Mundial 2026

Porteros

Álex Padilla (Athetic de Bilbao)

(Athetic de Bilbao) Antonio Roríguez (Xolos de Tijuana)

(Xolos de Tijuana) Carlos Acevedo (Santos Laguna)

(Santos Laguna) Carlos Moreno (Pachuca)

(Pachuca) Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Defensas

Bryan González (Chivas)

(Chivas) César Montes (Lokomotiv)

(Lokomotiv) Edson Álvarez (Fenerbahce)

(Fenerbahce) Eduardo Águila (Atlético de San Luis)

(Atlético de San Luis) Luis Everardo López (Toluca)

(Toluca) Israel Reyes (América)

(América) Jesús Angulo (Tigres)

(Tigres) Jesús Gallardo (Toluca)

(Toluca) Jesús Gómez (Tijuana)

(Tijuana) Johan Vázquez (Genoa)

(Genoa) Jorge Sánchez (PAOK)

(PAOK) Julián Araujo (Celtic)

(Celtic) Luis Rey (Puebla)

(Puebla) Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

(AZ Alkmaar) Ramón Juárez (América)

(América) Richard Ledezma (Chivas)

(Chivas) Víctor Guzmán (Rayados)

Medios

Alexei Domínguez (Pachuca)

(Pachuca) Alexis Gutiérrez (América)

(América) Álvaro Fidalgo (Real Betis)

(Real Betis) Brian Gutiérrez (Chivas)

(Chivas) Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

(Cruz Azul) Denzell García (Juárez)

(Juárez) Diego Lainez (Tigres)

(Tigres) Efraín Álvarez (Chivas)

(Chivas) Elías Montiel (Pachuca)

(Pachuca) Érick Sánchez (América)

(América) Érik Lira (Cruz Azul)

(Cruz Azul) Gilberto Mora (Tijuana)

(Tijuana) Isaías Violante (América)

(América) Jeremy Márquez (Cruz Azul)

(Cruz Azul) Jordan Carrillo (Pumas)

(Pumas) Jorge Ruvalcaba (NY Red Bulls)

(NY Red Bulls) Kevin Castañeda (Xolos de Tijuana)

(Xolos de Tijuana) Luis Chávez (Dínamo de Moscú)

(Dínamo de Moscú) Luis Romo (Chivas)

(Chivas) Marcel Ruíz (Toluca)

(Toluca) Obed Vargas (Atlético de Madrid)

(Atlético de Madrid) Orbelín Pineda (AEK Atenas)

(AEK Atenas) Ricardo Angulo (Toluca)

Delanteros

Alexis Vega (Toluca)

(Toluca) Armando González (Chivas)

(Chivas) César Huerta (Anderlecht)

(Anderlecht) Germán Berterame (Inter Miami)

(Inter Miami) Guillermo Martínez (Pumas)

(Pumas) Julián Quiñones (Al-Qadisiyah)

(Al-Qadisiyah) Raúl Jiménez (Fulham)

(Fulham) Roberto Alvarado (Chivas)

(Chivas) Santiago Giménez (AC Milan)

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/Cqg1ad807o — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 12, 2026

Todos los convocados tienen posibilidad de ir al Mundial

Este listado preliminar brinda un panorama general sobre las posibilidades de la Selección Azteca rumbo al Mundial 2026, pues todos los jugadores convocados tienen posibilidades de ser elegidos para la lista definitiva del “Vasco” Aguirre.

La semana pasada comenzó la concentración de los jugadores de Liga MX, lo que desató polémica entre algunos clubes clasificados a liguilla, pero al final se respetó el acuerdo.

Los jugadores de clubes de Liga MX que no fueron convocados a dicho llamado, pero aparecen en la lista preliminar, aún tienen posibilidades de sumarse al equipo definitivo que representará a México en la próxima Copa del Mundo.

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