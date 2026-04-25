Posible ruta de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Posible ruta de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 | Agustin Cuevas/Getty Images

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ está a menos de dos meses de iniciar oficialmente, por lo cual se han comenzado a trazar las rutas que podría tener la Selección Mexicana en caso de que avance hasta una final del torneo, lo cual podría dejar choques ante potencias mundiales como Brasil, Francia y Argentina.

De acuerdo con las proyecciones que se han hecho en la fase de grupos, la Selección Mexicana tiene grandes posibilidades de avanzar a dieciseisavos de final como primer lugar, sin embargo los escenarios más pesimistas colocan al Tricolor dentro de uno de los mejores terceros lugares que consiguen boleto a la siguiente ronda.

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¿En qué lugar de su grupo podría quedar México en el Mundial 2026?

Proyecciones de analistas internacionales señalan que la Selección Mexicana cuenta con más del 50% de probabilidades de quedar entre el primero y segundo lugar de su grupo, lo cual le valdría para medirse ante un eventual tercer mejor lugar de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Pese a ello, los escenarios más fatalistas siguen colocando al combinado mexicano en la siguiente ronda del torneo, esto gracias a que se proyecta también como uno de los posibles mejores terceros lugares, los cuales alcanzan boleto para la ronda de dieciseisavos de final.

¿Cuáles podrían ser los rivales de México eliminación directa en el Mundial 2026?

Tomando en cuenta cómo quedaron conformados los grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el primer rival al que se podría enfrentar la Selección Nacional de México en los dieciseisavos de final sería el combinado de Ghana, esto considerando al Tricolor como primer lugar de su grupo y a los africanos como el tercero del suyo.

El resto de los posibles choques son los siguientes:

Octavos de final: México vs Países Bajos

Cuartos de final: México vs Francia

Semifinal: México vs Brasil

Final: México vs Argentina

Posibilidades de que México llegue a la final de la Copa del Mundo

Pese a las proyecciones antes mencionadas, es importante mencionar que la Selección Mexicana cuenta con menos del 5% de probabilidades de llegar al final del torneo, esto según con las métricas de Opta Analyst.

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