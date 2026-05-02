Después de una larga semana de espera por el inicio de la liguilla del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, este sábado 2 de mayo en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, se disputará el partido de ida Tigres vs Chivas correspondiente a los cuartos de final del campeonato.

Los dirigidos por Guido Pizarro llegan al compromiso tras haber terminado en la séptima posición de la clasificación, mientras que las Chivas de Gabriel Milito lo hacen tras haber perdido el liderato general de la competencia en las últimas jornadas.

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Link para ver el Tigres vs Chivas por liguilla gratis

El partido de ida Tigres vs Chivas por los cuartos de final de la Liga MX se podrá ver completamente en vivo y gratis a través de la señal de Azteca 7, la cual contará con las mejores voces de la narración en el país para llevar la crónica del compromiso hasta tu televisión.

Pese a ello, los 90 minutos del compromiso también se podrán ver vía streaming ingresando al siguiente enlace oficial de Azteca Deportes, el cual estará transmitiendo el compromiso completo sin costo alguno.

¿Cómo llegan Tigres y Chivas a la liguilla?

Las Chivas de Gabriel Milito llegan al partido ante los Tigres luego de haber perdido el liderato general de la competencia en las últimas dos jornadas de la Liga MX, en las cuales sumaron empates a cero goles ante los Xolos y el Necaxa.

Por su parte, el conjunto de la Autónoma de Nuevo León llegan al Tigres vs Chivas tras haber ganado 5-1 al Mazatlán y tras vencer 1-0 al Nashville en partido por la llamada Concachampions.

Juegos de liguilla de la Liga MX este fin de semana

Más allá del Tigres vs Chivas que se disputará este sábado 2 de mayo, es importante mencionar que en punto de las 21:00 horas estará arrancando el Atlas vs Cruz Azul, cotejo correspondiente a los cuartos de final del torneo.

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