Los 5 récords de la Liga MX que son casi imposibles de romper y han perdurado por años

La Liga MX se confirmó como una de futbol profesional en 1943 y, desde entonces, hemos visto historias únicas con la redonda, con jugadores nacionales y extranjeros que marcaron su nombre en los libros de historia, imponiendo récords que difícilmente serán superados.

De hecho, algunos de los jugadores que han logrado tales hazañas fueron tan buenos que, sin importar que pasen las décadas, siguen apareciendo en las conversaciones de los aficionados y, sin duda, en los debates.

'Cabinho', el jugador con más títulos de goleo

Si hay un jugador que se cansó de hacer goles en el futbol mexicano ese es Evanivaldo Castro, mejor conocido como 'Cabinho', quien conquistó 8 veces el título de goleo (4 veces con Pumas, 1 con Atlante y 1 con León). Por ejemplo, le siguen José Saturnino Cardozo y el "Loco" Abreu, ambos con 4 títulos de goleo a su nombre.

Más goles en un torneo corto: José Saturnino Cardozo

Y claro, si hablamos de un jugador que destruyó a todos los equipos de la Liga en solo un semestre, el mejor de todos, con amplia diferencia, es José Saturnino Cardozo, quien logró 29 goles con el Toluca en el torneo Apertura 2002, en donde, además, fue campeón del futbol mexicano.

Para darnos una idea de lo inalcanzable que es Cardozo, el segundo lugar lo tiene él mismo, con 21 goles en el Clausura 2003. El tercer lugar es para el "Loco" Abreu, con 19 goles en el Verano 2002, y el cuarto lugar es para Alfredo Moreno, con 18 goles en el Apertura 2007.

Más victorias consecutivas: León y Cruz Azul

Este es un récord moderno, que implica 12 victorias al hilo durante el torneo regular, algo impresionante, considerando que son solo 17 partidos los que se juegan. Los equipos que tienen el récord son el León del Clausura 2019 y el Cruz Azul del Clausura 2021; destaca que Cruz Azul fue campeón en ese mismo certamen, mientras que León llegó a la final pero la perdió ante Tigres.

Jugador con más partidos jugados en la Liga MX: "Conejo" Pérez

Tener regularidad en el futbol mexicano no es una tarea sencilla, pero hemos tenido algunos futbolistas que estuvieron toda su carrera en la Liga MX y que se mantuvieron activos durante más de 20 años. Así, Óscar 'Conejo' Pérez se consagra como el jugador que más partidos ha disputado en el futbol mexicano, con 741 apariciones.

Le sigue Oswaldo Sánchez, con 725 partidos; después encontramos a Benjamín Galindo, con 706 partidos; en cuarto lugar aparece Juan Pablo Rodríguez, con 685 partidos; y en quinto lugar aparece Rodrigo 'Pony' Ruíz, con 638 juegos disputados.

Técnico con más partidos dirigidos: Ricardo 'Tuca' Ferretti

Y claro, el trabajo en los banquillos no puede pasar desapercibido. El primer lugar es para el histórico Ricardo 'Tuca' Ferretti, con 1229 partidos dirigidos, aunque es seguido de cerca por Ignacio Trelles, quien estuvo en 1083 encuentros al frente de algún equipo. Después de ellos la lista se separa considerablemente, con Carlos Reinoso en el tercer lugar, con 800 juegos dirigidos.