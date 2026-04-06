¡Se aprieta el Clausura 2026! Así quedaron los líderes de goleo y la tabla general de la Liga MX tras la jornada 13
Solo quedan cinco batallas para definir a los invitados a la fiesta grande; revisa aquí la actualización completa de la tabla general y los máximos romperredes.
La recta final del Clausura 2026 de la Liga MX comienza a tomar forma tras disputarse la jornada 13, una fecha marcada por resultados sorpresivos y un cierre vibrante en el duelo entre Chivas y Pumas.
A cinco jornadas del final y tras la fecha FIFA, varios equipos ya perfilan su camino rumbo a la liguilla, mientras otros empiezan a despedirse de sus aspiraciones.
El empate 2-2 en el Estadio Akron dejó a Guadalajara como líder del torneo, aunque con presión directa de sus perseguidores. Además, la lucha por el campeonato de goleo está más cerrada que nunca.
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Tabla general del Clausura 2026 tras la jornada 13
La clasificación muestra a un grupo claro de contendientes en la parte alta, con Chivas, Cruz Azul y Toluca marcando el ritmo del torneo. En contraste, equipos como Santos y Mazatlán siguen rezagados.
- Chivas — 31 puntos
- Cruz Azul — 27 puntos
- Toluca — 26 puntos
- Pachuca — 25 puntos
- Pumas — 24 puntos
- América — 18 puntos
- Atlas — 18 puntos
- Tigres — 17 puntos
- Necaxa — 16 puntos
- León — 16 puntos
- Tijuana — 15 puntos
- Juárez — 15 puntos
- Monterrey — 14 puntos
- Atlético San Luis — 14 puntos
- Puebla — 13 puntos
- Querétaro — 11 puntos
- Mazatlán — 11 puntos
- Santos — 9 puntos
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Aunque aún no hay equipos clasificados matemáticamente, el margen comienza a ampliarse. Guadalajara podría asegurar su lugar en las próximas fechas si mantiene el paso.
Tabla de goleo Clausura 2026
En el rubro individual, la batalla por el título de goleo está protagonizada por Armando Hormiga González, quien tomó ventaja tras su actuación clave ante Pumas:
- Armando González (Chivas) — 12 goles
- Joao Pedro (Atlético San Luis) — 11 goles
- Paulinho (Toluca) — 6 goles
- Kevin Castañeda (Tijuana) — 6 goles
- Diber Cambindo (León) — 6 goles
- José Paradela (Cruz Azul) — 5 goles
- Salomón Rondón (Pachuca) — 5 goles
- Olavio Vieira (Pumas) — 5 goles
- Arturo González (Atlas) — 5 goles
- Javier Ruiz (Necaxa) — 5 goles
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Con 26 goles en la temporada, Quiñones levanta la mano para ser el referente en el ataque de México. ¿Será la pieza clave en la convocatoria final de Javier Aguirre?
La diferencia es mínima entre los dos primeros lugares, lo que anticipa un cierre de torneo lleno de tensión, especialmente porque algunos equipos se quedarán sin jugadores debido a la cercanía con la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Con cinco jornadas por disputarse, el Clausura 2026 entra en su fase más decisiva, donde cada punto puede marcar la diferencia entre clasificar a la Liguilla o quedarse fuera.
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