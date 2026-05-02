Congreso de Sinaloa aprueba solicitud de licencia de Rocha Moya tras acusación de vínculos con el narcotráfico

Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal como gobernador de Sinaloa, después de que la Fiscalía General de la República anunció que comenzó una investigación sobre una acusación de Estados Unidos en la que se le vincula con el crimen organizado.

“Hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal mientras duren las investigaciones”, dijo en un breve mensaje.

El político que, permanece con fuero debido a que solicitó una licencia temporal, indicó que las acusaciones en su contra “son falsas y dolosas” por lo que demostrara su inocencia en los procesos de investigación.

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Congreso de Sinaloa aprueba solicitud de licencia de Rocha Moya

Cerca de 10 horas después de que Rubén Rocha Moya anunciara que solicitó licencia temporal para separarse de su cargo como gobernador, este 2 de mayo el Congreso de Sinaloa aprobó la medida que servirá para continuar con las investigaciones en su contra.

Es importante mencionar que la medida se mantendrá activa mientras duren las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual indaga los supuestos nexos de Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa.

Nuestro compañero Josemiguel Souza se encuentra en el Congreso de Sinaloa (@congresosinaloa) con todos los detalles, luego de que se aprobara la licencia temporal de Rubén Rocha Moya en medio de la polémica 🚨📰



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Acusan a Rubén Rocha de nexos con el crimen organizado

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, fue señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de sostener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La autoridad estadunidense imputó a Rocha y a otros altos funcionarios por su presunta participación en la organización criminal.

Según la acusación, Rocha fue elegido gobernador en 2021 con la ayuda de una facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos del fundador Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos como “Los Chapitos”.

Dichos criminales presuntamente secuestraron e intimidaron a sus rivales a cambio de la promesa de Rocha de permitir que el grupo operara con impunidad y distribuyera drogas en Estados Unidos.

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