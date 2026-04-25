Hora y señal para ver el Toluca vs León por la Jornada 17 de la Liga MX

Hora y señal para ver el Toluca vs León por la Jornada 17 de la Liga MX | Hakbar Juárez | adn Noticias

Si en tus planes estaba quedarte en casa todo este fin de semana te tenemos muy buenas noticias, pues este sábado 25 de abril habrá triple cartelera en la señal de TV Azteca Deportes, esto con los últimos partidos de la temporada regular del Clausura 2026 de la Liga MX.

Será justamente el Toluca vs León correspondiente a la Jornada 17, el platillo estelar de esta triple cartelera en la señal de Azteca 7, sin embargo también entrarán a escena equipos como los Tigres de Guido Pizarro y el Atlético San Luis de Joao Pedro.

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¿A qué hora y por dónde ver la triple cartelera de la Liga MX por Azteca 7?

Como bien se mencionó anteriormente, el partido estelar será el Toluca vs León que dará inicio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Será a través de la señal de Azteca 7 que se podrán ver los 90 minutos del compromiso con las mejores voces de la narración en nuestro país.

El resto de los partidos de esta triple cartelera son los siguientes:

Tigres vs Mazatlán a las 17:00 horas por Azteca 7

a las 17:00 horas por Azteca 7 Juárez vs Atlético de San Luis a las 21:00 horas por Azteca 7

¿Cómo va la tabla general de la Liga MX?

Vale la pena mencionar que la Jornada 17 del Clausura 2026 aún puede dejar movimientos importantes en la zona de liguilla del futbol mexicano, pues Toluca, Cruz Azul, León y el América dependen de sí mismos para conseguir una mejor posición en la tabla general.

De momento los ocho primeros clasificados son:

Chivas

Pumas

Pachuca

Cruz Azul

Toluca

América

Atlas

Tigres

¿Cuándo inicia la liguilla del Clausura 2026?

El inicio de la liguilla del torneo Clausura 2026 está programado para iniciar a mediados de la próxima semana, esto con fechas y partidos aún por confirmar tras el término de la fase regular del campeonato.

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