Este jueves 23 de abril se llevó a cabo una nueva asamblea de dueños de la Liga MX, en la cual se definieron puntos como la venta del Atlas que pasa de Grupo Orlegi a posesión de Grupo PRODI, así como el regreso del Atlante a la primera división del futbol mexicano tras más de 10 años en Liga de Expansión.

Fue tras concluir la reunión en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), que se dio a conocer que se aprobó la venta de los rojinegros, los cuales vivieron su mejor etapa dentro del futbol mexicano de la mano de Grupo Orlegi.

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¿Quién es el nuevo dueño del Atlas?

A través de un comunicado difundido por el mismo Grupo Orlegi, se dio a conocer que Grupo PRODI presidido por José Miguel Bejos, estará tomando posesión del Atlas a partir del próximo 1 de julio de este 2026, esto tras concluir el Clausura 2026 de este próximo 30 de junio.

Es importante mencionar que Grupo PRODI es el dueño de los Pericos de Puebla de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), además de que está ligado a los proyectos de infraestructura en proyectos sociales de alto valor para el país.

¿Qué consiguió Grupo Orlegi con el Atlas en la Liga MX?

Como bien se mencionó anteriormente, Grupo Orlegi cerró el periodo más importante y ganador en la historia del Atlas, pues consiguieron un bicampeonato en el 2022 tras lo hecho en el Apertura 2021 y el Clausura de ese mismo año.

Por otro lado, consiguieron poner a “Los Zorros” como uno de los equipos más importantes a tal grado de catapultar a su entonces entrenador, Diego Cocca, como entrenador de la Selección Mexicana hace un par de años.

Puntos de acuerdo en la asamblea de dueños de la Liga MX

Más allá de la venta del Atlas, en la asamblea de dueños de la Liga MX y la FMF se llegaron a los siguientes acuerdos:

La Liga MX y la FMF se separan para ser entes independientes

El nuevo presidente de la Liga MX será autónomo

Se dio la bienvenida al Atlante en su regreso a la Liga MX

Se anunciaron fechas de inicio de la Liga MX, Leagues Cup y demás

No habrá Play-In

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