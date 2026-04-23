Almeyda, Anselmi y las opciones del Cruz Azul para nuevo DT | Getty Images | IG: Matías Almeyda

La crisis deportiva que vive Cruz Azul desde hace más de ocho partidos ya provocó la salida de Nicolás Larcamon como el entrenador del primer equipo, por lo cual la directiva de La Máquina inició formalmente los procesos correspondientes para encontrar a su nuevo DT de cara al inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Entre los nombres que han comenzado a sonar para hacerse cargo del banquillo celeste están el de Matías Almeyda y el de Martín Anselmi, el cual a pesar de haber salido de mala forma del club cementero, la afición ha comenzado a solicitar su regreso ante la falta de resultados.

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Lista de entrenadores que suenan para Cruz Azul

De acuerdo con la información que ha ido surgiendo a través de medios deportivos en el país y en el extranjero, más allá de las dos opciones antes enlistadas, la directiva del Cruz Azul está contemplando otras tres opciones para asumir el rol de DT para el Apertura 2026.

Entre las opciones se han manejado los siguientes nombres:

Matías Almeyda

Guillermo Almada

Martín Anselmi

Diego Alonso

Filipe Luis

Es importante mencionar que hasta el momento no se han dado pláticas entre Cruz Azul y los entrenadores antes enlistados, sin embargo, se espera que las negociaciones puedan empezar tras el término del Clausura 2026.

Cruz Azul terminará el Clausura 2026 con DT interino

Luego de anunciar la salida de Nicolás Larcamon como su DT, Cruz Azul anunció que será Joel Huiqui quien asuma el cargo como entrenador interino principal, así como a Sergio Pinto como el auxiliar del exfutbolista mexicano.

Es importante mencionar que Huiqui era el estratega de la categoría Sub-21, mientras que Pinto hacía lo propio pero en la división Sub-19 con la misma escuadra de La Máquina.

Nicolás Larcamon da su versión tras salida de Cruz Azul

Vale la pena mencionar que luego de anunciarse la salida de Larcamon como entrenador de Cruz Azul, el técnico argentino mencionó a medios nacionales que no entiende la decisión que tomó el club, asegurando que “no le dieron la oportunidad de jugar la liguilla”.

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