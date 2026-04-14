El juego México vs Serbia será el último juego de la Selección Mexicana previo a la Copa del Mundo.

El juego México vs Serbia será el último juego de la Selección Mexicana previo a la Copa del Mundo. | Getty Images

Si pensabas que los juegos de la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ terminaron con los compromisos ante Portugal y Bélgica estás muy equivocado, pues recientemente las autoridades del futbol de nuestro país anunciaron el México vs Serbia que se disputará en Toluca previo al inicio del torneo.

Fue a través de las diferentes plataformas oficiales de la Selección Mexicana, que se informó que el partido se disputará el próximo jueves 4 de junio de este mismo año, es decir, tan solo siete días antes del partido de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA ™.

Horario y sede del México vs Serbia 2026

De acuerdo con la información oficial dada a conocer por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el partido de preparación México vs Serbia se estará llevando a cabo en la cancha del Estadio Nemesio Diez, esto en Toluca, Estado de México (Edomex).

A pesar de dar a conocer los detalles antes mencionados, la FMF no dio a conocer la hora en la que estará dando inicio el último compromiso previo al torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Cuántos partidos más jugará la Selección Mexicana previo a la Copa del Mundo?

Vale la pena mencionar que a pesar de que se anunció el México vs Serbia como el último compromiso del combinado azteca, es importante recordar que la Selección Mexicana aún disputará otros dos partidos de preparación.

Estos son:

México vs Ghana el 22 de mayo

el 22 de mayo México vs Australia el 30 de mayo

¿Cuándo inicia la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™?

El partido inaugural del la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ se dará el próximo 11 de junio en punto de las 13:00 horas, esto con el partido México vs Sudáfrica que ocurrirá en la cancha del Estadio Banorte.