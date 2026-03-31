OFICIAL: México ya tiene a su tercer rival en Fase de Grupos del Mundial 2026

La espera terminó y ya se conoce al rival de México para completar sus tres partidos de la Fase de Grupos del Mundial 2026; la Selección Azteca enfrentará a un rival de alto nivel además de Sudáfrica y Corea del Sur en sus primeros dos duelos.

Tras jugarse el repechaje de la UEFA entre Dinamarca y Chequia la Selección Mexicana de Futbol ya conoce al tercer combinado que enfrentará en la primera etapa de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Último rival de México en el Mundial 2026

La selección de .Chequia derrotó a Dinamarca en un partido lleno de emociones y drama donde en el tiempo regular se empató a un gol y en alargue a 2 tantos para luego ir a la tanda de penales para conseguir su boleto al Mundial 2026 y se ubicará en el Grupo A donde se medirá ante Sudáfrica, Corea del Sur y México en las sedes de la Ciudad de México y Guadalajara.

Los encuentros del Grupo A se disputarán en el Estadio Banorte y en el Estadio Akron y será a partir del primer día que ruede la bola en el Mundial 2026 que tendrán actividad estas cuatro selecciones en busca de un boleto a los dieciseisavos de final.

Fecha de los partidos de México en el Mundial 2026

La Selección Azteca jugará sus tres primeros partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante una selección de África, una de Europa y una de Asia en tres estilos de futbol distintos para buscar avanzar a la siguiente fase y la eterna consigna de llegar al quinto partido:

México vs Sudáfrica 11 de junio

México vs Corea del Sur 18 de junio

México vs ... 24 de junio