La Selección Mexicana de Javier Aguirre vivirá su último partido de preparación de cara al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, pues este jueves 4 de junio en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro del país, se vivirá el juego México vs Serbia en la cancha del Estadio Nemesio Díez.

Es importante mencionar que desde que inició el año 2026 la Selección Azteca no ha perdido ni un solo partido de preparación, pues suma un total de cinco victorias y dos empates que fueron ante los combinados de Portugal y Bélgica en marzo pasado.

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Liga de streaming para ver el México vs Serbia gratis este 4 de junio

Como era de esperarse el juego México vs Serbia se podrá ver completamente en vivo y en directo a través de las plataformas y señal de Azteca 7 y Azteca Deportes, canales que tendrán la narración estelar junto a Christian Martinoli, Luis García y más.

En caso de que vayas en camino a tu casa o que no puedas ver el compromiso desde la comodidad de tu tele no te preocupes, pues a través del siguiente enlace oficial de Azteca Deportes se podrá ver el compromiso completamente sin costo.

México vs Serbia 🇲🇽🆚🇷🇸



¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido amistoso en el Nemesio Diez? 🔥⚽️🏟️https://t.co/xuoFvJWxko — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 4, 2026

¿Cuándo y a qué hora debuta la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

Vale la pena mencionar que la Selección Mexicana tendrá su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ el próximo jueves 11 de junio ante Sudáfrica. Será en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México, que dará inicio la justa mundialista de manera oficial.

Recuerda que la transmisión del compromiso iniciará desde las 11:00 de la mañana, horario en el cual dará inicio la previa con la ceremonia de inauguración del torneo, así como el resto de los preparativos.

Fechas de los partidos de la Selección en el Mundial 2026

Las fechas y horarios de los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 son:

México vs Sudáfrica: el 11 de junio a las 13:00 horas

México vs Corea del Sur: el 18 de junio a las 19:00 horas

República Checa vs México: el 24 de junio a las 19:00 horas

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