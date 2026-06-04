Las actividades de la Fórmula 1 (F1) continúan este fin de semana con una de las carreras más esperadas por los fanáticos del automovilismo: el Gran Premio de Mónaco 2026. Se trata de uno de los circuitos clásicos del campeonato con elementos que hacen de esta carrera una de las favoritas de los fanáticos.

Para la edición de este año, el juvenil Kimi Antonelli, de Mercedes, llega como líder de la competencia, con un total de 131 puntos y cuatro victorias. Después de él está el otro piloto de Mercedes: George Russell, quien suma 88 puntos y tiene una victoria en lo que va de la temporada.

El tercer puesto es para el piloto local, Charles Leclerc, quien buscará su primera victoria de la temporada en su circuito de casa.

En el lado opuesto de la parrilla, el mexicano Sergio Pérez llega con sed de revancha, luego de no haber podido finalizar la carrera en Canadá por problemas mecánicos con su Cadillac.

IT'S MONACO BABY! 🇲🇨🙌



It's Race Week on the streets of Monte Carlo 😎#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/TtWZDRTmYW — Formula 1 (@F1) June 1, 2026

Horarios para ver el Gran Premio de Mónaco 2026

Estos son los horarios de las prácticas, clasificación y carrera del Gran Premio de Mónaco 2026:

Práctica libre 1 : Viernes 5 de junio a las 5:30 hrs.

: Viernes 5 de junio a las 5:30 hrs. Práctica libre 2 : Viernes 5 de junio a las 9:00 hrs.

: Viernes 5 de junio a las 9:00 hrs. Práctica libre 3 : Sábado 6 de junio a las 4:30 hrs.

: Sábado 6 de junio a las 4:30 hrs. Clasificación : Sábado 6 de junio a las 8:00 hrs.

: Sábado 6 de junio a las 8:00 hrs. Gran Premio de Mónaco 2026: Domingo 7 de junio a las 7:00 hrs.

¿Cómo le va a Checo Pérez en el GP de Mónaco?

El caso de Sergio “Checo” Pérez y el circuito de Mónaco es peculiar, pues el mexicano ha vivido prácticamente de todo en este circuito, desde un severo accidente hasta alcanzar la gloria del automovilismo.

En 2011, Pérez sufrió uno de los accidentes más fuertes de su carrera. En la Q3, saliendo del túnel de Montecarlo, el mexicano perdió el control de su Sauber y se impactó directamente contra los muros de contención al final de la recta.

El tapatío perdió el conocimiento por algunos minutos, por lo que personal de seguridad tuvo que asistirlo para que saliera del auto. El mexicano fue hospitalizado y estuvo imposibilitado de correr en Canadá, la carrera siguiente.

Checo reveló un año después que no recordaba varios momentos de aquel accidente.

En 2016, Pérez cambió por completo sus recuerdos en Mónaco, pues subió al tercer lugar del podio con un modesto Force India, solo detrás del Mercedes de Lewis Hamilton y el Red Bull de Daniel Ricciardo.

Esta es una de sus actuaciones más memorables, pues salió en séptima posición, pero gracias a una brillante gestión de neumáticos se coló al tercer puesto para la vuelta 17. Después, el mexicano se defendió de gran forma y logró el que hasta entonces era su mejor resultado.

En 2022, ocurrió uno de los mejores resultados en la carrera de Checo Pérez: se llevó la victoria en el Gran Premio de Mónaco. El mexicano partió de una posición favorable, saliendo en tercer lugar, pero todo cambió gracias a una pésima estrategia de Ferrari.

El mexicano aprovechó las circunstancias, logró defenderse de la cacería que emprendió Carlos Sainz y logró la que probablemente sea la victoria más importante de su carrera.