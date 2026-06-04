Tras semanas de incertidumbre, la Liga MX Femenil anunció que el Campeón de Campeonas, entre Tigres y América, se llevará a cabo en San Antonio, Texas, esto con el fin de fortalecer la imagen internacional del balompié nacional.

Este partido definirá qué equipo fue mejor en la Temporada 2025-2026, ya que compiten los equipos campeones del Clausura y Apertura del último año deportivo.

Un título más está en juego. 🏆

América 🦅 y Tigres 🐯 se encuentran en el Campeón de Campeonas para escribir un nuevo capítulo de una de las rivalidades mas desafiantes de la Liga BBVA MX Femenil.



🗓️Domingo 26 de julio

⏰6:30 p.m. (CDMX)

🏟️ San Antonio, Texas



Boletos… pic.twitter.com/8W7tFJtAya — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) June 4, 2026

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Hora y fecha oficial del Campeón de Campeonas de la Liga MX

Las Águilas y las Amazonas se verán las caras el domingo 26 de julio a las 18:30 horas (tiempo del centro de México) en el Toyota Field.

¿Cuándo y dónde comprar boletos para el Campeón de Campeonas de la Liga MX?

Pese al anuncio de la fecha y horario, la venta de boletos no se dio a conocer este miércoles 3 de junio, sino que se dará días después.

Texas repite el Campeón de Campeonas de la Liga MX

Se trata de la segunda ocasión que se celebra este partido, por un título oficial, que se lleva a cabo en Texas, el primero fue hace un año cuando se enfrentaron Rayadas vs Pachuca y que ganaron las de Hidalgo.

De acuerdo a la Liga MX Femenil, la decisión de jugar en Estados Unidos fue porque el 20% de la audiencia se encuentra en este país, por lo que adquirieron el compromiso de hacer crecer el torneo.

“Es un orgullo que el Campeón de Campeonas vuelva a celebrarse en San Antonio, una ciudad con la que hemos construido una relación muy especial”, se pudo leer en un comunicado.

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