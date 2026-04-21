La trifulca en el túnel de vestidores ya tiene consecuencias oficiales; conoce qué piezas clave de América y Toluca quedaron fuera por conducta violenta.

La trifulca en el túnel de vestidores ya tiene consecuencias oficiales; conoce qué piezas clave de América y Toluca quedaron fuera por conducta violenta. | Hakbar Juárez | adn Noticias

La Federación Mexicana de Futbol (FMF), a través de su Comisión Disciplinaria, dio a conocer las sanciones correspondientes tras los incidentes registrados en el partido entre Club América y Deportivo Toluca, disputado el pasado 18 de abril en el Estadio Banorte, antes Azteca.

El organismo informó que, luego de analizar los reportes arbitrales y las pruebas disponibles, se determinó castigar a jugadores, cuerpo técnico y al propio inmueble por los altercados ocurridos tanto en la cancha como en la zona de vestidores.

sanciones américa vs toluca FMF confirma los castigos para integrantes de América y Toluca por incidentes en vestidores

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Sanciones tras la bronca América vs Toluca en la Liga MX

La Comisión Disciplinaria detalló los castigos impuestos a los involucrados, destacando la severidad en algunos casos por conducta violenta y antideportiva:

Helio Nunes : tres partidos de suspensión y multa económica por expulsión, conducta violenta y altercados.

: tres partidos de suspensión y multa económica por expulsión, conducta violenta y altercados. Antonio Mohamed (técnico de Toluca): un partido de suspensión y multa económica por conducta inapropiada

(técnico de Toluca): un partido de suspensión y multa económica por conducta inapropiada André Jardine (técnico América): un partido de suspensión y multa económica por conducta inapropiada

(técnico América): un partido de suspensión y multa económica por conducta inapropiada Henry Martín (delantero América): un partido de suspensión y multa económica por involucrarse en los altercados en vestidores

(delantero América): un partido de suspensión y multa económica por involucrarse en los altercados en vestidores Sahyr Mohamed (auxiliar técnico Toluca): un partido de suspensión y multa económica por abandonar el área técnica y protestar

(auxiliar técnico Toluca): un partido de suspensión y multa económica por abandonar el área técnica y protestar Alejandro Zendejas (jugador América): multa económica por conducta inapropiada

Multas al Estadio Banorte y directivos tras incidentes

Además de las sanciones individuales, el organismo también aplicó medidas disciplinarias a nivel institucional.

Los directivos y cuerpos técnicos de ambos clubes fueron multados por su comportamiento durante el trayecto a los vestidores.

Directivos y cuerpos técnicos de Club América y Deportivo Toluca : multa económica por conducta impropia

: multa económica por conducta impropia Estadio Banorte: multa económica por la conducta de algunos aficionados durante el encuentro

Las sanciones llegan a dos jornadas del final del torneo, en la recta final del Clausura 2026 de la Liga MX, donde ambos equipos buscan asegurar su lugar en la fase final, aunque con contextos diferentes.

Sin embargo, ante la jornada doble a la vista, las ausencias por suspensión podrían impactar para que América asegure su lugar en la liguilla o para que Toluca sea local en los primeros partidos de la fiesta grande.

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