Anuncian cierres viales en el Estadio Azteca por el América vs Toluca | Hakbar Juárez | adn Noticias

Las autoridades y administración del nuevo y remodelado Estadio Banorte, antes Azteca, anunciaron una serie de cierres y cortes viales en las inmediaciones del recinto por motivos del partido América vs Toluca, el cual se disputará este sábado como parte de las actividades de la Liga MX.

Fue a través de una publicación realizada en redes sociales, que se anunciaron afectaciones viales principalmente en Avenida del Imán y Circuito Azteca, esto desde tres a cuatro horas antes del inicio del compromiso entre azulcremas y diablos.

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Lista de las calles y avenidas cerradas por el América vs Toluca

Más allá de las afectaciones en Avenida del Imán y Circuito Azteca, el partido América vs Toluca también dejará cierres viales en laterales del Periférico, así como en calles de Santa Úrsula para evitar afectaciones a los vecinos.

Las calles y avenidas que serán cerradas son:

Lateral de Periférico y Coscomate

Entrada Circuito Azteca

Av. del Imán y Circuito Azteca

Esquina Circuito y Puerta 8

Coscomate y Luis Murillo

Calle Santa Úrsula

G500

Puente de piedra

Si asistirás al partido CLUB AMÉRICA VS TOLUCA este sábado 18 de abril de 2026 en el Estadio Banorte, toma en cuenta la siguiente información 👇 pic.twitter.com/aOTA5dZ2fN — Estadio Banorte (@EstadioBanorte) April 18, 2026

¿A qué hora inician los cortes viales en el Estadio Azteca?

A pesar de que no se anunció la hora en la que comenzarán las afectaciones por los cortes viales, se puede tomar de referencia lo ocurrido en los últimos compromisos de la Liga MX y la Selección Mexicana, los cuales obligaron a realizar los cierres hasta cinco horas antes del inicio del compromiso.

Es por ello que se puede esperar que las afectaciones viales en las zonas antes mencionadas puedan comenzar entre las 16:00 y las 18:00 horas de este sábado 18 de abril.

¿A qué hora es el América vs Toluca?

Vale la pena recordar que el partido América vs Toluca correspondiente a la Jornada 15 del torneo Clausura 2026, dará inicio en punto de las 21:00 horas de este sábado 18 de abril.

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