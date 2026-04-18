Después de varias semanas de espera este domingo 19 de abril se estará disputando el partido de leyendas entre la Selección Mexicana y la Brasileña, por lo cual la administración del Estadio Banorte, antes Azteca, informó que habrá una serie de cierres y cortes viales en avenidas y calles aledañas al recinto.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que el Coloso de Santa Úrsula informó que algunas de las vialidades que se verán afectadas por los cierres son Calzada de Tlalpan, Renato Leduc y Circuito Azteca.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cierres viales en el Estadio Azteca por el México vs Brasil

De acuerdo con lo anunciado por el Estadio Azteca, entre las vialidades que se verán afectadas por el juego de leyendas México vs Brasil son las siguientes:

Santo Tomás

Avenida Santa Úrsula

Las Flores Circuito Estadio Azteca

Luis Murillo

Coscomate

Avenida del Imán

San Pascasio

San Alejandro

Calzada Acoxpa

Toma precauciones y planea tu llegada 🏟️⚽

Este domingo 19 de abril, el acceso al Estadio Banorte tendrá cierres viales por el Partido de Leyendas, México 🇲🇽 vs Brasil 🇧🇷.

Consulta el mapa, ubica tu acceso y llega con tiempo. 🚗⏰ pic.twitter.com/8eC2jNQRqV — Estadio Banorte (@EstadioBanorte) April 18, 2026

¿A qué hora inician los cortes viales por el juego de leyendas?

De acuerdo con lo mencionado por las autoridades de la Ciudad de México (CDMX), los cortes y bloqueos por el juego de leyendas México vs Brasil estarán iniciando desde las 12:00 del día, esto cierres parciales en las vialidades.

Por otro lado, se informó que el cierre total de las avenidas estará ocurriendo a partir de las 14:00 y hasta las 20:00 horas, esto con la finalidad de facilitar la circulación en la zona y evitar afectar a los vecinos de la colonia.

¿Cuándo y a qué hora será el México vs Brasil de leyendas en el Azteca?

Vale la pena mencionar que el México vs Brasil de leyendas se estará disputando este domingo 19 de abril en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.