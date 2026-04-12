Marie-Louise Eta hace historia: Primera mujer en dirigir en Alemania con Union Berlin masculino
Conoce quién es la mujer que está desafiando la tradición en Alemania, se trata de la entrenadora que hoy es tendencia mundial por su nuevo cargo.
Union Berlin anunció este domingo 12 de abril un cambio histórico en su banquillo, tras la destitución del entrenador Steffen Baumgart, el club designó a Marie-Louise Eta como nueva técnica interina del primer equipo masculino, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir en la Bundesliga.
La decisión llega después de la derrota 3-1 frente al Heidenheim, un resultado que agravó la situación del equipo en la tabla y lo mantiene en la lucha por evitar el descenso.
Eta, de 34 años, asumirá el cargo de inmediato y se mantendrá al frente durante los últimos cinco partidos de la temporada.
The men’s first team will tackle the final phase of the season under the leadership of Marie-Louise Eta, previously coach of the U-19s and future head coach of the women’s first team.— 1. FC Union Berlin (English) (@fcunion_en) April 11, 2026
"One of Union’s strengths has always been, and remains, the ability to pull together in such… pic.twitter.com/gzfSJoORqW
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