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Marie-Louise Eta hace historia: Primera mujer en dirigir en Alemania con Union Berlin masculino

Conoce quién es la mujer que está desafiando la tradición en Alemania, se trata de la entrenadora que hoy es tendencia mundial por su nuevo cargo.

Marie-Louise Eta
Marie-Louise Eta es la primera entrenadora mujer en un equipo masculino en la Bundesliga|Reuters

Escrito por: Ximena Ochoa

Union Berlin anunció este domingo 12 de abril un cambio histórico en su banquillo, tras la destitución del entrenador Steffen Baumgart, el club designó a Marie-Louise Eta como nueva técnica interina del primer equipo masculino, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir en la Bundesliga.

La decisión llega después de la derrota 3-1 frente al Heidenheim, un resultado que agravó la situación del equipo en la tabla y lo mantiene en la lucha por evitar el descenso.

Eta, de 34 años, asumirá el cargo de inmediato y se mantendrá al frente durante los últimos cinco partidos de la temporada.

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