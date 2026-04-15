El FC Barcelona fue eliminado por el Atlético de Madrid en la Champions League 2026.

El FC Barcelona fue eliminado por el Atlético de Madrid en la Champions League 2026. | Getty Images

Este martes 14 de abril el Futbol Club Barcelona volvió a sufrir un fracaso más en la UEFA Champions League, por lo cual desde el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus que salió en 2015 el conjunto catalán no sabe lo que es levantar “La Orejona” a pesar de ser considerado como uno de los mejores equipos del mundo.

Fue con un marcador global de 3-2 que el conjunto madrileño pudo asegurar su boleto en la ronda de las semifinales de la vigente Champions League, lo cual le valió al Barcelona para sumar un total de 11 años sin conocer lo que es ganar “La Orejona”.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Última vez que el Barcelona ganó la Champions League

La última vez que el Barcelona ganó la UEFA Champions League fue en la ya lejana temporada 2014-2015 en el partido ante la Juventus, el cual se disputó en el Estadio Olímpico de Berlín, Alemania.

En aquel partido fue el croata Ivan Rakitic quien puso adelante en el marcador a los catalanes, sin embargo, el español Álvaro Morata igualó los papeles para la Juventus de la Serie A. Pese a ello, Luis Suárez se hizo presente para ampliar la ventaja en favor de los españoles, mientras que Neymar cerró la victoria con marcador 3-1.

Las crisis del Barcelona en competencias europeas

Es importante mencionar que desde la Champions League que levantó el Barcelona en 2015, el conjunto de LaLiga se ha visto envuelto en una serie de malos resultados en competencias europeas.

Y es que más allá de no ganar La Orejona desde hace 11 años, el Barça ha caído eliminado en instancias de fase final de la Europa League ante el Manchester United en 2023 y ante el Eintracht Frankfurt en el 2022.

¿Cómo quedó el Atlético de Madrid vs Barcelona?

En el partido de vuelta con el Atlético de Madrid vs Barcelona terminó con un marcador 2-1 en favor del conjunto catalán, sin embargo, por el global fueron los dirigidos por Diego Simeone los que terminaron por avanzar de ronda.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.