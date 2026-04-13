Antes de las últimas tres jornadas, así va la tabla de goleo y general del Clausura 2026 de la Liga MX

A falta de tres jornadas para que concluya la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX, la pelea por los primeros puestos y el título de goleo vive uno de sus momentos más intensos.

Tras disputarse la jornada 14, varios equipos mantienen aspiraciones de clasificar de forma directa a la liguilla, mientras que en el rubro individual la lucha parece reducirse a dos nombres.

Se terminó la fecha 14 y Chivas sigue de líder 🐐



Quedan sólo 3 fechas del torneo regular y aún hay oportunidades para la mayoría de los equipos, el Clausura 2026 a punto de entrar en fases definitivas 🔥 pic.twitter.com/2hdUpty9hQ — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 13, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Así va la tabla general del Clausura 2026 tras la jornada 14 de la Liga MX

La parte alta de la clasificación se mantiene apretada, con cinco equipos separados por apenas cuatro puntos. Guadalajara continúa como líder con 31 unidades. Cruz Azul y Pachuca comparten el segundo sitio con 28 puntos, seguidos muy de cerca por Pumas y Toluca, ambos con 27 unidades.

Más abajo, Tigres se mantiene en zona de clasificación directa, mientras que clubes como América, Atlas y León se encuentran en plena pelea.

Tabla general (tras jornada 14):



Chivas: 31 pts Cruz Azul: 28 pts Pachuca: 28 pts Pumas: 27 pts Toluca: 27 pts Tigres: 20 pts América: 19 pts Atlas: 19 pts León: 19 pts Tijuana: 18 pts Juárez: 16 pts Necaxa: 16 pts Monterrey: 15 pts Atlético San Luis: 15 pts Querétaro: 15 pts Puebla: 13 pts Mazatlán: 11 pts Santos: 9 pts

América y Cruz Azul empatan en el clásico joven

Tabla de goleo Clausura 2026: duelo cerrado por el liderato

En el apartado individual, la carrera por el título de goleo se ha reducido prácticamente a dos delanteros: Armando Hormiga González (Chivas) y Joao Pedro (Atlético San Luis), ambos con 12 anotaciones.

El atacante brasileño igualó la marca en la jornada 14, aprovechando que el mexicano no logró marcar. A pesar del empate en goles, González mantiene el mejor promedio de anotación, con un gol cada 84.67 minutos, de acuerdo a las estadísticas.

Marie-Louise Eta hace historia: Primera mujer en dirigir en un club masculino en Alemania Conoce quién es la mujer que está desafiando la tradición en Alemania, se trata de la entrenadora que hoy es tendencia mundial por su nuevo cargo. 12 abril, 2026

Tabla de goleo (al corte de la jornada 14):;



Armando Hormiga González: 12 goles

Joao Pedro: 12 goles

Kevin Castañeda (Tijuana): 7 goles

Juninho ( Pumas

Paulinho (Toluca): 6 goles

Diber Cambindo (León): 6 goles

Paradela (Cruz Azul): 5 goles

Salomón Rondón (Pachuca): 5 goles

Robert Morales (Pumas): 5 goles

Juan Brunetta (Tigres): 5 goles

El cierre del torneo promete emociones, ya que incluso existe la posibilidad de que ambos terminen empatados y compartan el título de goleo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.