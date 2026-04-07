Hora y liga para ver por streaming el LAFC vs Cruz Azul por la Concachampions 2026

Después de varias semanas de espera este martes 7 de abril estarán arrancando los compromisos correspondientes a los cuartos de final de la Concachampions 2026, instancia en la que se llevará a cabo el partido LAFC vs Cruz Azul desde suelo nortemaericano como parte del cotejo de ida.

Será en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México, que estará arrancando el compromiso a través de la señal de FOX One para toda la República, sin embargo, es importante mencionar que los 90 minutos del partido también se podrán seguir a través de plataformas de streaming.

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Liga para ver por streaming el LAFC vs Cruz Azul

Como bien se mencionó anteriormente, el partido LAFC vs Cruz Azul se podrá ver completamente en vivo a través de la plataforma de Prime Video, la cual cuenta con la opción de suscripción a FOX One.

Es importante mencionar que la suscripción tiene un costo de 175 pesos mensuales y puedes suscribirte dando click en el siguiente enlace oficial. Será dentro del mismo en donde podrás ver el partido completamente en vivo.

¿Cómo llegan Cruz Azul y el LAFC a los cuartos de final de la Concachampions?

Cruz Azul llega al partido contra el LAFC luego de una seguidilla de malos resultados en Liga MX, pues los dirigidos por Nicolás Larcamón vienen de sumar una derrota ante el Pachuca, así como de tres empates seguidos ante Mazatlán, Monterrey y Pumas.

Por su parte el conjunto de la MLS llega como uno de los equipos que aspiran a campeón dentro de su liga, pues vienen de golear 6-0 al Orlando City, además de que eliminaron al Alajuelense en la fase previa de la misma Concachampions.

Llaves de los cuartos de final de la Concachampions 2026

Más allá del partido LAFC vs Cruz Azul, es importante mencionar que todos los choques de cuartos de final se dieron entre clubes de Liga MX y MLS. Las llaves son las siguientes:

Toluca vs LA Galaxy

Nashville vs América

Tigres vs Seattle Sounders

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