Suben de precio: ‘Hormiga’ González, Erik Lira superan la barrera de los 10 mdd según Transfermarkt

La plataforma Transfermarkt volvió a sorprender a propios y extraños con los nuevos valores de los jugadores en la Liga MX, pues en la lista destacaron futbolistas como Armando ‘Hormiga’ González, Erik Lira y Alejandro Zendejas entre los futbolistas más valiosos de nuestro futbol.

Fue a través de sus diferentes plataformas de redes sociales y portal web oficial, que Transfermarkt reveló que Armando González y Erik Lira fueron los jugadores que más se aparecieron en este Clausura 2026, además de que otros mexicanos también han subido de valor.

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Jugadores mexicanos más valiosos de la Liga MX

De acuerdo con la lista oficial presentada por la plataforma antes mencionada, el jugador mexicano más valioso en la Liga MX es precisamente Armando González, el cual pasó de tener un valor de 7 millones de dólares, a tener un costo en el mercado de 15 mdd.

El resto de los jugadores mexicanos más valiosos en nuestra liga de futbol, son los siguientes:

Erik Lira: 12 millones de dólares

Gilberto Mora: 10 millones de dólares

Marcel Ruiz: 10 millones de dólares

Alexis Vega:9 millones de dólares

Luis Ángel Malagón: 6.5 millones de dólares

Jugadores más valiosos de la Liga MX según Transfermarkt

A pesar de lo antes mencionado, es importante destacar que otros jugadores extranjeros también han comenzado a subir sus valores en la Liga MX gracias a lo hecho con sus respectivos clubes.

Los jugadores más valiosos en la Liga MX a nivel general destacan por ser mexicanos, argentinos, brasileños y demás:

Armando González: 15 millones de dólares

Erik Lira: 12 millones de dólares

Alejandro Zendejas: 10 millones de dólares

Gilberto Mora 10 millones de dólares

Raphael Veiga: 10 millones de dólares

Marcel Ruiz: 10 millones de dólares

José Paradela: 9 millones de dólares

¿Cómo se generan los valores de los jugadores en el mercado?

Vale la pena mencionar que los valores de mercado anunciados por Transfermarkt, se dan gracias a que se toma en cuenta el nivel actual de cada jugador, la regularidad con la que juegan, así como su impacto en partidos importantes.

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