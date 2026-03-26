Puntos donde taxis por aplicación podrán dejar a su pasaje para el México vs Portugal en el Estadio Azteca
La Selección Mexicana dio a conocer los cinco puntos específicos en donde Uber y DiDi podrán hacer descensos para el partido México vs Portugal en el Azteca.
A un par de horas de que se lleve a cabo el partido México vs Portugal en la que será la reapertura del Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte, la Selección Mexicana dio a conocer que se estarán habilitando puntos específicos de ascenso y descenso para taxis por aplicación como Uber y DiDi.
Por medio de las diferentes plataformas de las redes sociales, las autoridades de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) señalaron se estará llevando a cabo un geocerco que limitará el acceso a los choferes de estas plataformas al recinto, por lo cual invitaron a la ciudadanía extremar precauciones.
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No habrá estacionamiento en el Estadio Azteca para el México vs Portugal; implementarán transporte alternativo
En declaraciones oficiales, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que el sábado el estacionamiento del Estadio Azteca no estará disponible.
Lista de zonas de descenso de Uber y DiDi para el México vs Portugal
De acuerdo con la información oficial compartida por la Selección Mexicana, para el juego México vs Portugal los usuarios de Uber, DiDi y otras plataformas solo podrán ascender y descender en los siguientes puntos:
- Viaducto Tlalpan
- Renato Leduc
- Paseo Acoxpa
- Boulevard Gran Sur
- Avenida del Imán
Habilitarán rutas peatonales para el México vs Portugal
A pesar de lo antes mencionado, es importante señalar que se informó que también se estarán habilitando rutas peatonales para los aficionados que lleguen por estos medios al Estadio Banorte para el juego México vs Portugal.
Según lo presentado por la Selección Mexicana vía redes sociales, estas rutas estarán en las siguientes zonas:
- San Guillermo y Rey Papatzin
- Parque Cantera
- Avenida Estadio Azteca
- Periférico y Renato Leduc
- Periférico y Calzada de Tlalpan
- Terminal Paseo Acoxpa
- Estación El Vergel del Tren Ligero
Estadio Banorte no contará con estacionamiento para el México vs Portugal
Vale la pena mencionar que para este enfrentamiento entre el combinado Azteca y Portugal, se informó que el Coloso de Santa Úrsula no estará contando con el servicio de estacionamiento, por lo cual se invitó a los aficionados a tomar precauciones.
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