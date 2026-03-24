No habrá estacionamiento en el Estadio Azteca para el México vs Portugal; implementarán transporte alternativo

En conferencia de prensa Clara Brugada informó sobre que el próximo sábado 28 de marzo, fecha en la que se llevará a cabo el partido amistoso México vs Portugal en el Estadio Azteca, no habrá estacionamiento para el público en general. Más tarde en un comunicado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se reafirmó esto y se dieron a conocer detalles sobre la movilidad y rutas para la gente que irá al partido que marcará la reapertura del ahora llamado Estadio Banorte y que será sede de la inauguración del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Inaugurando porquerías.

Los políticos ayer, celebrando este pedazo de tierra con unos arbustos.

Dicen que es un parque ecológico para el entorno del Estadio Azteca... pic.twitter.com/BqqfmG5ANa — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) March 20, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Estacionamiento del Estadio Azteca

El comunicado difundido por FMF explica que para el partido México vs Portugal solo podrán ingresar a la zona los vehículos autorizados y los de los habitantes de las calles aledañas e invita a tomar previsiones ante esto.

Además también se informa que habrá cierres viales en los alrededores del Estadio Azteca a partir de las 6 de la mañana y que el acceso peatonal también será controlado.

¿Cómo llegar al Estadio Azteca para el México vs Portugal?

En el documento también se especifica que habrá varios puntos donde resguardar los automóviles en sedes estratégicas para dejar los automóviles y que fungirán como estacionamiento del Estadio Azteca de los cuales partirán transportes colectivos con dirección a la sede del encuentro entre la Selección Mexicana y la Selección de Portugal.