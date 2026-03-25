Los 10 jugadores de México que no estarán contra Portugal y se podrían perder el Mundial 2026 por lesión

Este sábado 28 de marzo, la Selección Azteca jugará uno de sus últimos partidos de preparación de cara al Mundial 2026 y lo hará contra Portugal en el marco de la reapertura del Estadio Azteca ahora Estadio Banorte, juego que se ha visto mermado por las lesiones, pues México no contará con varios de los llamados a destacar en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 y por si fuera poco, Cristiano Ronaldo, el astro portugués y uno de los mejores jugadores del mundo tampoco podrá jugar en la sagrada cancha de Santa Úrsula Coapa.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana de Futbol ha tenido que cambiar sus planes para el México contra Portugal y hasta para el Mundial 2026, pues varios de los futbolistas que han sido contemplados para vestir la casaca nacional durante el proceso de "El Vasco" han tenido que quedar fura de la convocatoria debido a lesiones leves o algunas más fuertes.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Jugadores mexicanos que se están en duda o se perderán el Mundial 2026

La fecha para que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026 está muy cerca y lamentablemente son varios los jugadores mexicanos que desde ahora están en duda para jugar incluso el México contra Portugal. Entre ellos destacan las terribles noticias de Luis Malagón y Marcel Ruíz quienes sufrieron lesiones que los inhabilitarán por al menos 3 a 6 meses con lo que se confirma que no estarán en el Mundial 2026.

Para el partido de México contra Portugal se suman las ausencias de:

César Huerta

Gil Mora

Luis Romo

Luis Chávez

Jesús Orozco

Edson Álvarez

César Montes

Rodrigo Huescas

Santiago Giménez

Partidos de México antes de la inauguración del Mundial 2026

La Selección Azteca además de jugar este sábado ante Portugal en el Estadio Banorte, enfrentará el martes 31 de marzo a Bélgica en el Soldier Field de Chicago, en Estados Unidos. Algunas semanas después el combinado mexicano jugará la fecha FIFA de mayo donde se medirá ante Ghana el 22 y contra Australia el 30 de ese mismo mes.

El último partido de la Selección Mexicana de Futbol antes del Mundial 2026 lo jugará ante Serbia el 4 de junio a 8 días antes de ser el anfitrión en la inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 a jugarse en México, Estados Unidos y Canadá.