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Pumas elimina al América y avanza a semifinales

Con goles de Duarte, Silva y Carrillo, los universitarios logran avanzar pese a la reacción azulcrema. Ahora, Pumas se prepara para medir fuerzas contra Pachuca.

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Por: Ximena Ochoa
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