Estacionamiento Estadio Azteca: Puntos en CDMX de los que saldrán camiones para llegar al México vs Portugal
La CDMX anunció transporte gratis al Estadio Azteca desde varios puntos de la CDMX para que fanáticos vean el México vs Portugal sin usar su auto; aquí rutas y horarios.
La CDMX ya se preparó —en temas de logística y transporte— para el partido México vs Portugal, que se disputará este sábado 28 de marzo a las 19:00 horas en el Estadio Azteca. De acuerdo a un comunicado del gobierno capitalino, habrá transporte gratis al recinto para evitar congestión vehicular y garantizar una mejor experiencia para los espectadores.
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Tanto la Secretaría de Movilidad (Semovi) como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), confirmaron que no habrá estacionamiento disponible cerca del estadio.
¿Por qué no habrá estacionamiento en el Estadio Azteca?
Las autoridades explicaron que el cierre forma parte de un plan integral de movilidad, el cual establecerá una zona de "última milla", donde solo los vehículos autorizados puedan pasar y así reducir los riesgos y mejorar la logística del evento.
La medida marca un parteaguas en la forma en la que los capitalinos se desplazan a grandes eventos a la par de que las autoridades refuerzan las opciones de transporte público.
¿Dónde dejar el carro si voy al Estadio Azteca?
La CDMX implementó un sistema de transporte llamado "Park adn Ride", que ofrece estacionamiento en:
- Auditorio Nacional
- Centro Comercial Santa Fe
- Six Flags
- Parque Ecológico Xochimilco
- Plaza Carso
Además de dejar el carro en un lugar seguro, habrá camiones que salgan a las 15:00 horas con dirección al México vs Portugal.
Puntos de transporte gratuito al Estadio Azteca
Si no vas en carro, no te preocupes, también habrá puntos de conexión en:
- Paseo de la Reforma
- Polanco
- Santa Fe
- Colonia Roma
- Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)
Podrás llegar en Metro, Metrobús o hasta en el Tren Interurbano. Las autoridades adelantaron que si este modelo funciona, podría definir la movilidad durante la Copa Mundial de 2026.
Anuncian servicio especial en Trolebús para el partido
Se reforzará el servicio de transporte eléctrico:
- Líneas 12 y 14 con mayor frecuencia
- Más de 120 trolebuses en servicio
- Salidas desde lugares como Bellas Artes, CU y Chapultepec
Otras opciones de transporte público reforzado
El transporte capitalino tendrá las siguientes modificaciones:
- Líneas 1, 2 y 9 del Metro con horario extendido
- Tren Ligero con acceso directo al estadio
- Taxis y aplicaciones de transporte compartido en zonas designadas
- Rutas concesionadas desde Centro de Transferencia Intermodal de Huipulco (CETRAM)
El servicio operará hasta la 1:00 de la madrugada, facilitando el regreso seguro de los espectadores después del partido.
¿Dónde ver México vs. Portugal gratis?
Para quienes no puedan asistir al partido, la CDMX instalará una pantalla gigante en el Zócalo con la transmisión para reunir a miles de aficionados en un entorno seguro.
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