Hoy lunes 11 de mayo estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), colectivas, usuarios de energía eléctrica y amantes de los animales realizarán manifestaciones que provocarán bloqueos en la Ciudad de México (CDMX).

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Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica

La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica realizará una marcha que irá desde el edificio corporativo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que se ubica en Avenida Paseo de la Reforma No. 164, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, rumbo a Palacio Nacional.

Los integrantes exigen una audiencia con la presidenta de México para que se solucionen sus demandas, entre las que están:

Tarifa social justa

Condonación de adeudos

Reconocimiento del derecho humano a la electricidad

Atención a las demandas históricas de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas

La marcha comenzará desde las 7:30 de la mañana, por lo que se prevén afectaciones vehiculares.

Protesta de justicia para Melesia

La colectiva “Justicia para Melesia” se manifestará frente a los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente para exigir justicia para una mujer de la tercera edad que fue víctima de feminicidio el 22 de marzo de 2021 en la alcaldía Milpa Alta y que el agresor reciba un castigo conforme a la ley.

Comunidad Estudiantil de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

A las 11:00 horas, integrantes de la comunidad Estudiantil de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales exigirán un alto a la guerra en Gaza y la ocupación de los territorios palestinos.

La manifestación la realizarán en el instituto ubicado en Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Amigos del Refugio Franciscano

Desde las 10:00 de la mañana, amigos del Refugio Franciscano protestará en los Juzgados de Distrito en Materia Penal, ubicado en avenida Insurgentes Sur No. 2065, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón y pedirán un alto a las irregularidades que se han llevado en el caso.

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