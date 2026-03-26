Opciones de transporte público para llegar al Estadio Azteca al México vs Portugal

El partido entre México y Portugal para inaugurar el remodelado Estadio Azteca se llevará a cabo el próximo 28 de marzo y si vas a ir aquí te compartimos las opciones de transporte público que podrás utilizar debido a que no habrá estacionamiento.

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Transporte público para llegar al México vs Portugal

De acuerdo con información de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) habrá cierres viales y la mejor opción para llegar al coloso de Santa Úrusla será e transporte público y la mejor opción es Metro y Tren Ligero.

Primero deberás llegar a la estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro y transbordar al Tren Ligero hasta llegar a la estación Estadio Azteca y al descender solo deberás cruzar por el puente peatonal que conecta con la explanada del recinto.

Otra opción es desde Tasqueña utilizar la CETRAM donde hay camiones con rutas que te pueden acercar al recinto.

Si quieres utilizar el Metrobús, las estaciones Perisur y Villa Olímpica de la Línea 1 son las más cercanas, desde ahí tendrás que tomar un camión o microbús que te deje frente al estadio.

¡Incondicionales, ojo aquí! ⚠️🚨



Esto es lo que deben saber para llegar al México 🆚 Portugal en el @EstadioBanorte. Disfruten el partido sin contratiempos. ¡Tomen nota! 📝⚽️#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/I0FFF8xIqq — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 25, 2026

Movilidad limitada cerca del Estadio Azteca

En el caso de los taxis por aplicación, el servicio será limitado debido a que estos vehículos solo podrán operar en puntos designados como Viaducto Tlalpan, Renato Leduc y Paseo Acoxpa, y no tendrán acceso directo al estadio.

Por ello, las autoridades recomendaron a los asistentes planear su trayecto con anticipación y salir con tiempo para llegar sin problemas ya que el partido comienza a las 19:00 horas.

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