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Barcelona es campeón de España

Con goles de Rashford y Ferran Torres, el conjunto blaugrana derrotó 2-0 a los merengues para asegurar matemáticamente su campeonato número 29 de liga.

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Por: Ximena Ochoa
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