Resultado EN VIVO de Pumas vs América

Pumas recibe a América este domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX.

Después de un polémico y trepidante partido de ida en el Estadio Banorte que terminó en un empate a 3-3, los universitarios llegan con la ventaja de la posición en la tabla, lo que significa que con un empate por cualquier marcador, los Pumas clasificarán a la siguiente ronda.

Del otro lado, las Águilas saben lo que es ganar en estas instancias a los auriazules, pues de siete enfrentamientos en fase de liguilla, han conseguido avanzar a la siguiente ronda en siete ocasiones, además de haber conseguido el campeonato en dos de esas ocasiones.

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MINUTO 4: ¡GOL DE PUMAS!

Después de un vertiginoso arranque de Pumas, cayó el primer gol del partido.

Después de un balón al larguero, Rubén Duarte aprovecha el rebote y la manda a guardar.

Pumas 1-0 América, las Águilas necesitan 2 para pensar en semifinales.

Minuto 12: ¡PUMAS HACE EL SEGUNDO!

Nathan Silva anota el segundo gol del partido en un gran tiro de esquina, ampliando el marcador a 2-0 para Pumas.

El marcador global es de 5-3. América necesita tres goles si quiere avanzar a semifinales.

Minuto 21: ¡LLEGÓ EL TERCERO DE PUMAS!

Jordan Carrillo hace una gran jugada individual y define perfecto ante la salida de Cota, poniendo el 3-0 parcial.

La eliminatoria se le complica al América con un global de 6-3.

Minuto 29: ¡AMÉRICA DESCUENTA!

“Pato” Salas descuenta en tiro de esquina y acerca a las Águilas para poner el partido 3-1.

El América aún necesita tres goles para llegar a semifinales.

Minuto 40: ¡GOL DEL AMÉRICA Y REVIVE!

Después de una mano de Pedro Vite, el árbitro sanciona penal.

Alejandro Zendejas ejecuta perfectamente y revive. América necesita dos goles.

Medio tiempo en CU: Pumas mantiene ventaja dramática

Érick Sánchez había empatado, pero con tecnología se concluyó que el americanista estaba en fuera de lugar.

Pumas mantiene la ventaja en CU con marcador global de 3-2. El global está 6-5.