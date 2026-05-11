Es oficial: así se jugará la final del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil

¡Ya tenemos final en la Liga MX Femenil! América y Rayadas se volverán a ver las caras en la lucha por el trofeo del Clausura 2026 donde, de ambos lados, hay sed de venganza y revancha.

Tras grandes partidos de semifinales, especialmente con las capitalinas que demostraron el poder goleador que no pierden, ya tenemos a las finalistas y se viene un partidazo.

Aunado a lo anterior, las regias siguen alzando las manos y demostrando que son de la entidad donde el futbol femenino mexicano ha florecido en su máximo esplendor.

La historia ya está escrita… solo falta el capítulo final. 🏆✨

Tenemos final. ¿Están listxs? 🤩💖#FutFemNuestraFinal pic.twitter.com/yfucdUh1Ve — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) May 11, 2026

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Horario y día de la final de la Liga MX Femenil

Hasta el momento, la Liga MX Femenil no ha definido los horarios y días oficiales de la final; sin embargo, sí se sabe que la ida será en el Estadios BBVA y la vuelta en el Ciudad de los Deportes.

Partido de ida: Estadio BBVA

Partido de vuelta: Estadio Ciudad de los Deportes

¿Cómo llegan los equipos a la gran final de la Liga MX Femenil?

Las semifinales fueron una completa locura y, sin duda, mostraron lo fuertes que son ambos escuadras.

En el caso del América, las dirigidas por Ángel Villacampa avanzaron tras vencer al Toluca 11-4, en el marcador global, lo que demostró una contundencia que ya se veía poco en la Liga MX Femenil.

En tanto, las Rayados sellaron su pase tras vencer al Pachuca en un global de 4-3, en un partido más parejo, pero donde la ofensiva también fue la gran protagonista de ambos encuentros.

Pese a todo, de acuerdo a las estadísticas, Rayadas lleva la delantera en las series de la liguilla, ya que en los cuatros partidos que se han enfrentado, América ha caído dos veces en semifinales, una en cuartos de final y han perdido una final.

Palmarés de la Liga MX Femenil

El título que estará en juego no sólo sirve para abrir nuevamente las vitrinas de ambos equipos, sino también para seguir haciendo historia en el futbol femenil nacional.

Las máximas ganadoras de la competencia son las Tigres con siete campeonatos, le siguen las Rayadas con cuatro y América con dos (empatado con Chivas); es por eso, que el título que se jugará esta semana podrá reducir la distancia entre los equipos.

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