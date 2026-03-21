Pasión e historia; hora y señal para ver por streaming el Pumas vs América por la Liga MX

Este sábado 21 de marzo en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, estará dando inicio el Clásico Capitalino Pumas vs América correspondiente a la jornada 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX y el cual, se estará disputando en cancha del estadio Olímpico Universitario.

Los dirigidos por Efraín Juárez llegan al partido ante el América, en busca de mantenerse entre los primeros puestos de la clasificación, mientras que los comandados por André Jardine intentarán escalar posiciones en la tabla general.

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Lo de un carro; la excesiva multa a Efraín Juárez tras festejar empate en el Pumas vs Cruz Azul La Comisión Disciplinaria notificó a Pumas que Efraín Juárez fue sancionado con una multa de 3 mil UMAS, esto tras su festejo por el empate ante Cruz Azul. 18 marzo, 2026

¿Dónde ver por streaming el Pumas vs América?

Al ser uno de los partidos más atractivos de la temporada dentro de la Liga MX, el Pumas vs América se podrá ver a través de la plataforma de streaming de VIX, la cual tiene un costo de 149 pesos al mes en el paquete básico.

Es importante mencionar que la transmisión del cotejo dará inicio hasta 15 minutos antes del silbatazo inicial, esto gracias a la previa en la que se presentarán las alineaciones, antecedentes y resultados previos.

¿Cómo llegan Pumas y América al Clásico Capitalino?

El Clásico Capitalino de este torneo Clausura 2026 pinta para ser uno de los más parejos en años dentro de la Liga MX, pues los Pumas están siendo el quinto mejor equipo de la clasificación al momento luego del empate que cerraron ante Cruz Azul en la Jornada 11.

Por su parte, las Águilas de André Jardine se mantienen en la séptima posición de la tabla general luego de ganarle 2-0 al Mazatlán, así como del empate a un gol ante el Philadelphia Union por la Concacaf Champions Cup.

Próximos rivales de Pumas y América en Liga MX

Luego del Pumas vs América de este sábado 21 de marzo se vivirá la fecha FIFA correspondiente al mes, por lo cual los de la UNAM regresarán a la actividad en Liga MX ante Chivas el próximo 5 de marzo, mientras que las Águilas harán lo propio ante Santos Laguna un día antes.

Así se vivió la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX

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