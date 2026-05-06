Después de una larga temporada regular y tras los duelos de eliminación directa, por fin conocemos a los dos grandes invitados a la final de la Champions League 2026, pues tanto Arsenal como el PSG, lograron conseguir su boleto para el partido que pondrá en juego “La Orejona” desde Budapest, Hungría.

El conjunto de la Premier League logró acceder a la final del certamen tras dejar en el camino al Atlético de Madrid de Diego ‘Cholo’ Simeone, mientras que el Paris Saint-Germain (PSG) hizo lo propio tras eliminar al Bayern Múnich de la Bundesliga.

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¿Cuándo y a qué hora será la final de la Champions League 2026?

Será hasta el próximo sábado 30 de mayo en punto de las 10:00 de la mañana, tiempo del centro de la República Mexicana, que dará inicio la gran final de la Champions League con el partido Arsenal vs París Saint-Germain desde el Puskas Arena de Budapest, Hungría.

Es importante mencionar que el partido se podrá ver en vivo a través de plataformas de streaming como HBO Max, la cual cuenta con la transmisión de la final por medio del canal TNT Sports dentro de nuestro país.

¿Quiénes fueron eliminados de la Champions League 2026?

Esta ha sido una de las ediciones de la Champions League más emocionante de los últimos años, pues con el cambio de formato, se dieron choques de poder a poder entre equipos “de primer nivel”, además de que se dieron varias sorpresas que quedarán enmarcadas en los libros de historia del torneo.

Los equipos que aspiraban a ganar el torneo y quedaron eliminados, son:

Real Madrid eliminado por el Bayern Munich

Liverpool eliminado por el PSG

Barcelona eliminado por el Atlético de Madrid

Sporting de Lisboa eliminado por el Arsenal

¿Cuántas veces ha jugado una final de Champions League el Arsenal?

Vale la pena mencionar que esta será apenas la segunda vez en la historia que el Arsenal dispute una final de la Champions League, pues el único antecedente que había hasta el momento, fue la final que disputaron en 2006 ante el Barcelona y la cual terminaron perdieron por marcador 2-1.

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