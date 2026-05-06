Pumas vs América: Resultados de los últimos cinco partidos en CU

Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se preparan para un partido crucial en sus aspiraciones por el título de campeón de la Liga MX, pues deberán enfrentar a las Águilas del América en el partido de vuelta de los cuartos de final, donde llegarán empatados con marcador global de 3-3.

Dentro de los últimos cinco enfrentamientos en el Estadio Olímpico Universitario, los resultados han sido muy parejos, con saldo de dos victorias para Pumas, dos para el América y un empate.

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Este es el saldo de los últimos cinco enfrentamientos entre Pumas y América en el CU:

Clausura 2022 (Jornada 7): Pumas 0 - 0 América

0 - 0 Apertura 2022 (Jornada 8): Pumas 0 - 3 América

0 - 3 Clausura 2024 (Jornada 16): Pumas 2 - 1 América

2 - 1 Clausura 2025 (Jornada 8): Pumas 0 - 2 América

0 - 2 Clausura 2026 (Jornada 12): Pumas 1 - 0 América

Los últimos cinco enfrentamientos entre Pumas y América en Ciudad Universitaria han ocurrido en temporada regular, y es aquí donde el panorama es desalentador para los dirigidos por Efraín Juárez, pues el cuadro de Coapa tiene saldo positivo en sus visitas en liguilla.

Resultados de Pumas vs América en CU en liguillas

Verano 2002: Pumas 1 - 2 América , avanzó América.

1 - 2 , avanzó América. Clausura 2013: Pumas 0 - 1 América , avanzó América.

0 - 1 , avanzó América. Apertura 2014: Pumas 1 - 0 América , avanzó América.

1 - 0 , avanzó América. Clausura 2015: Pumas 1 - 3 América , avanzó Pumas.

1 - 3 , avanzó Pumas. Clausura 2018: Pumas 1 - 4 América , avanzó América.

1 - 4 , avanzó América. Apertura 2018: Pumas 1 - 1 América , avanzó América.

1 - 1 , avanzó América. Clausura 2021: Pumas 0 - 0 América, avanzó Pumas.

A pesar del historial negativo de Pumas ante América en liguillas, los universitarios cuentan con un factor determinante a su favor: la posición en la tabla. Esto significa que no es necesario que el cuadro de Efraín Juárez gane, pues con un empate en el marcador global obtendrán su pase a las semifinales del torneo Clausura 2026.

¿Dónde ver el partido de vuelta Pumas vs América?

El partido de vuelta entre Pumas y América, conocido popularmente como Clásico Capitalino, se llevará a cabo el próximo 10 de mayo de 2026, en pleno Día de las Madres.

Recuerda que para no perderte ningún detalle de este emocionante partido, puedes seguir todos los detalles EN VIVO por la señal de Azteca 7, el sitio y la APP de Azteca Deportes a partir de las 19:00 horas.

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