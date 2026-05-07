Los clubes mexicanos vuelven a robarse el protagonismo en la Concachampions y ahora, tras 10 años, vuelven a enfrentarse dos equipos nacionales en la gran final. Así es, tendremos Toluca vs Tigres el próximo 30 de mayo.

En unas semifinales llenas de emoción y de goles, sobre todo en la que jugó el bicampeón de la Liga MX, la MLS no pudo avanzar al último partido del torneo, permitiendo que los mexicanos puedan llevarse toda la gloria.

La Final está definida. ¡Toluca vs Tigres UANL! 🏆🇲🇽 pic.twitter.com/YVq3qPSVwU — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) May 7, 2026

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Toluca vs Tigres: ¿Cuándo y dónde ver la gran final de la Concachampions 2026?

Aunque el horario aún está por definirse, si se conoce dónde y cuándo se jugará el encuentro:

Sábado 30 de mayo

Estadio Nemesio Diez

Los mexiquenses tienen la localía, debido a que tuvieron mejor desempeño en el torneo.

Así avanzó Tigres a la gran final

Los de Nuevo León fueron los primeros en asegurar su lugar en la gran final, al vencer a Nashville 2-0, en el marcador global.

Tanto en la ida, como en la vuelta, los regios se impusieron a los de la MLS, quienes no pudieron anotar en toda la serie y eso que venían con el envión anímico tras vencer al América.

Toluca goleó a LAFC en el Nemesio Diez

Quien la tuvo más complicada en la serie fue el Toluca, quien en la ida perdió 2-1 frente al equipo estadunidense; sin embargo, en la vuelta aprovecharon la localía y golearon 4-0, dejando el global 5-2.

Pese a la polémica que se armó con la Selección Mexicana, ya que Mohamed quería contar con Alexis Vega y Jesús Gallardo, en el partido pareció que los mexiquenses no necesitaron a sus compañeros, especialmente en el segundo tiempo, ya que en el primero tuvieron muchas oportunidades que no concretaron.

¿Cuándo fue la última vez que ambos equipos llegaron a la final de la Concachampions?

Ambos conjuntos llevan algunos años sin llegar a la gran final:

La última final de Tigres fue en 2020 cuando vencieron a LAFC, lo que les dio la oportunidad de jugar el Mundial de Clubes y tener la mejor participación de un equipo mexicano en este torneo.

cuando vencieron a LAFC, lo que les y tener la mejor participación de un equipo mexicano en este torneo. Toluca lleva 12 años que no llega a la final, pues la última vez que lo hicieron fue en 2014 cuando perdieron con Cruz Azul; sin embargo, la última vez que ganaron el certamen fue en 2003.

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