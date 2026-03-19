Tigres por la hazaña y América ya tienen rival; camino de los clubes mexicanos en los cuartos de la Concachampions 2026

La Copa de Campeones de la Concacaf 2026, mejor conocido como la Concachampions, entra en su fase más intensa con una fuerte presencia de equipos mexicanos en los cuartos de final.

La Liga MX vuelve a colocarse como protagonista, con clubes que avanzan como favoritos y otros que buscan remontadas históricas.

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Equipos mexicanos en cuartos de final de Concachampions 2026

Cruz Azul avanzó como campeón vigente tras eliminar Monterrey con global de 4-3. Se medirá ante Los Angeles FC en una serie que promete equilibrio.

con global de 4-3. Se medirá ante Los Angeles FC en una serie que promete equilibrio. América confirmó su papel de favorito al dejar fuera a Philadelphia Union . Su rival será Nashville SC, que sorprendió al eliminar a Inter Miami CF, pese a un gol histórico de Lionel Messi.

. Su rival será Nashville SC, que sorprendió al eliminar a Inter Miami CF, pese a un gol histórico de Lionel Messi. Toluca ya está en cuartos tras remontar su serie y espera rival. Todo indica que enfrentará a LA Galaxy, que tiene amplia ventaja en su eliminatoria.

Así se vivió la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX

Tigres y el reto más complicado para la Liga MX

El panorama más complicado lo enfrenta Tigres, que llega con desventaja de 3-0 frente a FC Cincinnati. Los regiomontanos están obligados a una remontada casi perfecta si quieren instalarse en cuartos de final, donde ya espera Seattle Sounders FC.

A pesar del marcador adverso, el equipo mantiene confianza en su capacidad, especialmente jugando en casa, donde históricamente ha sido fuerte en competencias internacionales.

Cruces y calendario de cuartos de final Concachampions 2026

Cruz Azul vs Los Angeles FC

América vs Nashville SC

Toluca vs ganador de LA Galaxy / Mount Pleasant FA

Seattle Sounders vs ganador de Tigres / FC Cincinnati

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Los cruces ya perfilados colocan a tres equipos mexicanos con altas posibilidades de avanzar a semifinales, lo que podría derivar en enfrentamientos directos entre clubes de la Liga MX en fases posteriores.



Partidos de ida: 7 al 9 de abril

Partidos de vuelta: 14 al 16 de abril

Final: 30 de mayo de 2026 a partido único

Con este escenario, la Liga MX mantiene amplias posibilidades de colocar a varios representantes en semifinales. Equipos como América, Cruz Azul y Toluca llegan con ventaja deportiva, mientras que Tigres buscará una noche histórica que mantenga a México con pleno protagonismo en la región.

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