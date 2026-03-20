Hay Keylor para rato; Navas renueva contrato con Pumas en la Liga MX

Después de varias semanas llenas de especulación sobre la supuesta salida de Keylor Navas de los Pumas, este viernes se confirmó que el guardameta costarricense de 39 años de edad se mantendrá como arquero del club de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la Liga MX.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se ha confirmado que el capitán de Pumas se mantendrá en cantera a lo largo del torneo Apertura 2026 que estará iniciando en julio próximo y al parecer seies meses más.

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¿Por cuánto tiempo renovó Keylor Navas con los Pumas?

De acuerdo con información que está por hacerse oficial, Keylor Navas renovó contrato con los Pumas por un año, por lo cual se mantendrá en el conjunto universitario al menos hasta el Clausura 2027 de la Liga MX.

Es importante mencionar que a lo largo del 2025 se dio a conocer que el arquero costarricense percibía un sueldo de 2 millones de dólares por temporada con los Universitarios, sin embargo, esta información nunca fue corroborada.

Números de Keylor Navas con Pumas

Hasta este torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Keylor Navas ha disputado un total de 27 partidos oficiales con los Pumas, en los cuales ha logrado mantener en cero su portería hasta en siete ocasiones.

Desde que llegó al conjunto del Pedregal, el “Tico” asumió como capitán del equipo de Efraín Juárez, siendo uno el principal referente del equipo tanto por sus actuaciones en el campo como por su pasado europeo.

Jugadores que están próximos a terminar contrato con Pumas

Luego de la renovación de Keylor Navas con los Pumas, es importante mencionar que el conjunto universitario deberá trabajar en la renovación de Guillermo Martínez de cara al próximo torneo, pues de acuerdo con Transfermarkt, el mexicano termina contrato en diciembre de este mismo 2026.

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