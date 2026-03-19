Chivas golea a León y cambia la tabla general del Clausura 2026 de la Liga MX rumbo a la jornada 12
¿Hubo polémica? Entre revisiones del VAR y una expulsión, las Chivas no perdonaron y sellaron una goleada histórica para dormir como superlíderes de la Liga MX.
El Club Deportivo Guadalajara firmó una noche redonda en el Estadio Akron tras imponerse con autoridad 5-0 a Club León, en duelo pendiente del Clausura 2026. Con este resultado, el Rebaño Sagrado suma tres puntos clave que lo catapultan al primer lugar de la tabla general, quedándose a la caza del liderato.
El conjunto rojiblanco mostró superioridad desde los primeros minutos, aunque el gol tardó en llegar. Fue hasta el 36’ cuando Brian Gutiérrez rompió el cero con un disparo de larga distancia que se incrustó en el ángulo, marcando su primer tanto en el futbol mexicano.
Manita del Rebaño Sagrado. ✋5️⃣— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 19, 2026
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Chivas domina a León y resuelve el partido en el segundo tiempo
Para la segunda mitad, Guadalajara no bajó la intensidad y encontró rápidamente el segundo gol. Apenas iniciado el complemento, Santiago Sandoval aprovechó una jugada a balón parado para ampliar la ventaja y encaminar el triunfo.
El partido tomó un giro definitivo al minuto 60, cuando Jordi Cortizo fue expulsado tras revisión en el VAR, dejando a León con diez hombres. A partir de ese momento, el dominio de Chivas fue absoluto.
Armando González convirtió el tercer tanto desde el punto penal, llegando a nueve goles en el torneo y colocándose como uno de los principales contendientes al título de goleo del Clausura 2026 de la Liga MX.
En la recta final, Ángel Sepúlveda marcó el cuarto gol tras aprovechar un rebote en el área, mientras que Hugo Camberos cerró la goleada al minuto 99 con una definición que selló una noche perfecta para el equipo tapatío.
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VAR y Brian Gutiérrez, protagonistas en la goleada de Chivas
El encuentro también estuvo marcado por la intervención del VAR, encabezada por el árbitro Jorge Camacho. En el primer tiempo, se anuló un penal a favor de Chivas tras revisar una supuesta falta dentro del área; sin embargo, en la segunda mitad sí se sancionó una pena máxima que terminó en gol.
Más allá de las decisiones arbitrales, Brian Gutiérrez destacó como el jugador más influyente del partido.
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Liga MX busca el control absoluto: América y Cruz Azul avanzan con paso firme, mientras Tigres necesita un milagro en casa para no quedar fuera.
Tabla general del Clausura 2026 de la Liga MX rumbo a la jornada 12
- Chivas | 27 puntos
- Cruz Azul | 26 puntos
- Toluca | 25 puntos
- Pachuca | 21 puntos
- Pumas | 20 puntos
- Tigres | 17 puntos
- América | 17 puntos
- Atlas | 17 puntos
- Monterrey | 14 puntos
- Tijuana | 12 puntos
- Puebla | 12 puntos
- San Luis | 11 puntos
- Juárez | 11 puntos
- Necaxa | 10 puntos
- León | 10 puntos
- Mazatlán | 10 puntos
- Querétaro | 7 puntos
- Santos | 5 puntos
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