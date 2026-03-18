Lo de un carro; la excesiva multa a Efraín Juárez tras festejar empate en el Pumas vs Cruz Azul

La polémica por el partido Pumas vs Cruz Azul sigue dando mucho de qué hablar, pues recientemente se dio a conocer que el técnico auriazul, Efraín Juárez, fue multado con el pago de 3 mil UMAS por el festejo tan airado que realizó tras el empate entre los de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y La Máquina.

Se señaló que el festejo del entrenador mexicano fue tomado como una conducta que atenta contra el “Fair Play”, esto luego de que tras el empate de Pumas ante Cruz Azul en la cancha de Ciudad Universitaria (CU), Juárez realizó señas “ofensivas”.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Podría haber final Barça vs Madrid; así se jugarán los cuartos de final de la Champions League 2026 El Barcelona goleó al Newcastle, el Real Madrid dejó fuera al City y el Bayern aplastó al Atalanta; así se jugarán los cuartos de final de la Champions League. 18 marzo, 2026

¿De cuánto fue la multa que le pusieron a Efraín Juárez?

Información dada a conocer por David Medrano, periodista de Azteca Deportes, señala que la multa en contra de Efraín Juárez fue superior a los 350 mil pesos, esto tras la resolución de la propia Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Tomando en consideración la multa en UMAS, se puede determinar que la sanción quedó en los 351 mil 930 pesos, los cuales deberán ser abonados por motivos de actuaciones disciplinarias en contra del técnico de Pumas.

MULTONON

350 mil pesos pagará de multa Efrain Juárez por su conducta al final del juego vs Cruz Azul. — david medrano felix (@medranoazteca) March 18, 2026

¿Por qué fue sancionado Efraín Juárez?

A grandes rasgos, la multa que se le impuso a Efraín Juárez fue por festejar de manera airada frente a la grada de Palomar en la casa de los Pumas. En esta acción, el técnico mexicano señaló a sus genitales y lanzó comentarios ofensivos al aire.

Es por ello que con base en los reglamentos de la misma FMF y la Liga MX, se determinó que Efraín Juárez violó los artículos 26 incisos b), d) y v), así como el 45 en su inciso p), así como en el 70 dentro de su inciso b).

¿Cuándo es el próximo partido de los Pumas en Liga MX?

Vale la pena mencionar que el próximo partido de los Pumas será ante las Águilas del América en el llamado Clásico Capitalino. Será en la cancha de Ciudad Universitaria, que los dirigidos por Efraín Juárez buscarán vencer a su acérrimo rival en Liga MX para seguir escalando posiciones en la tabla general.

Así se vivió la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.