World Aquatics avala nueva Copa México de clavados en Jalisco

Después de cancelar la Copa del Mundo de Clavados, programada para celebrarse en marzo de este año en Zapopan, Jalisco, World Aquatics (WA) informó que este año sí se llevará a cabo una competencia oficial en dicha localidad.

Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), informó que del 16 al 19 de julio próximos se llevará a cabo la Copa México de Clavados, avalada por WA.

“World Aquatics dio a conocer hoy que el Centro Acuático Metropolitano, en Zapopan, Jalisco, será sede del reconocido evento de clavados Copa México, del 16 al 19 de julio del presente año, lo que marca un importante regreso de la sede al calendario internacional”, informó Conade a través de un comunicado.

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La designación llegó después de la cancelación de la Copa Mundial de Clavados, programada para marzo pasado y que fue suspendida por la ola de violencia que se registró después que fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

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👉 Del 16 al 19 de julio se realizará la Copa México en Zapopan, Jalisco.



👉 Además, en 2027 se confirma la Copa del Mundo de Clavados de @WorldAquatics en México; sede por definir. pic.twitter.com/GEMeB3L4qk — CONADE (@conadeoficial) May 6, 2026

WA destaca crecimiento de clavados en México

Luego de confirmarse la noticia, Bashar Al-Saffar, presidente del Comité Técnico de Clavados de la Federación Mundial de Deportes Acuáticos, celebró la noticia del regreso de Zapopan al calendario oficial de WA.

“Hemos observado un claro impulso de los clavados en México. En 2025, el país fue sede de su primera Copa del Mundo en una década, el ambiente fue excepcional. Los atletas destacaron constantemente la energía y el apoyo que sintieron durante toda la competición”, explicó Al-Saffar.

De igual forma, Husain Al Musallam, presidente de WA, destacó el papel de México para el deporte y la región latinoamericana.

“Por su historia, su magnitud, y su cultura deportiva, México desempeña un papel fundamental en los deportes acuáticos en América. Fortalecer nuestra presencia aquí es esencial para nuestra visión global”, explicó.

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