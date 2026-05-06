“El que no venga, está fuera del Mundial”: Javier Aguirre

Javier “El Vasco” Aguirre, director técnico de la Selección Nacional, ofreció una confenrecia de prensa este miércoles 6 de mayo para aclarar la tensión generada por algunos clubes en relación a algunos de sus jugadores convocados para la preparación previa a la Copa del Mundo 2026.

La tensión estalló al hacerse público que Jesús Gallardo y Alexis Vega reportarían con los Diablos Rojos del Toluca para el partido de Concacaf Champions League el vigente bicampeón del futbol mexicano tendrá esta tarde.

Después de hacerse pública esta situación, el propietario del Club Deportivo Guadalajara, Amaury Vergara, compartió un polémico mensaje para criticar el supuesto rompimiento acuerdo entre clubes y la Selección Nacional, por lo que solicitó que los seleccionados de Chivas reportaran hoy con el equipo, de cara al partido de vuelta de cuartos de final que el Rebaño Sagrado disputará ante Tigres.

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Ante esta situación, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) hizo un ultimátum para señalar que los jugadores que no reportaran con el Tricolor este día, quedarían fuera de la Copa del Mundo 2026.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/ucCzxJ8uKX — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 6, 2026

“No es la primera vez que se juega liguilla sin seleccionados”: Aguirre

Sobre los malentendidos recientes, Aguirre fue claro sobre la postura de la Selección Nacional: los convocados deben reportar a más tardar hoy a las 20:00 horas, o de lo contrario, no serán contemplados para la Copa del Mundo.

“El comunicado es muy claro: quien no venga, está fuera del Mundial”, aseveró Aguirre.

“El Vasco” reconoció que algunos clubes como Chivas y Toluca podrían verse afectados por la convocatoria, pues uno es el que más aporta y otro compite a nivel continental, respectivamente.

El estratega nacional reiteró que esta no sería la primera vez que se juega una liguilla sin seleccionados nacionales, y que incluso a él le tocó cuando fue entrenador de clubes locales.

Aguirre también agradeció el apoyo de los clubes, destacando que “el pacto no se ha roto”.

Javier Aguirre concluyó destacando la emoción que se vive tanto en el Tricolor, señalando que Gil Mora, de Xolos, fue de los primeros en reportar y se prepara para llegar de la mejor forma a la Copa del Mundo.

“Como nunca en 40 años, vi el ánimo de la gente. Las calles de México están llenas de publicidad, ya se respira el ambiente mundialista”, concluyó el director técnico.

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