Efraín Juárez y sus números de ensueño con Pumas; la estadística que lo pone como el mejor técnico de la década en cantera

El proyecto de Efraín Juárez al frente de Pumas comienza a tomar forma con cifras que respaldan su apuesta por la cantera, los jóvenes mexicanos y una evolución competitiva en torneos recientes de la Liga MX.

Desde su llegada al banquillo universitario en 2025, el exjugador auriazul ha impulsado un modelo que combina juventud y resultados, una fórmula que ha generado conversación entre analistas y aficionados.

Números de Pumas en Clausura 2025, Apertura 2025 y Clausura 2026

De acuerdo con los registros oficiales de Liga MX, el desempeño reciente del club bajo la gestión de Juárez refleja consistencia competitiva:



Clausura 2025: clasificación a fase final y cierre en zona de repechaje

Apertura 2025: equipo hasta el play-in

Clausura 2026 (en curso):

Ubicación en los primeros puestos de la tabla general Racha invicta en las primeras jornadas del torneo Promedio superior a 1.6 puntos por partido Más de 10 goles anotados en el arranque del certamen, siendo hasta el inicio de la jornada 8 la mejor ofensiva



En términos globales, el proceso registra una efectividad cercana al 61.6% de los puntos disputados, cifra que lo coloca en conversación entre los técnicos con mejor rendimiento reciente en el club.

Comparativa histórica: ¿Supera a Mohamed y Lema?

Al contrastar los números con estadísticas históricas recopiladas por portales especializados como Transfermarkt y bases de datos de rendimiento:



Antonio Mohamed : efectividad cercana al 55–58% en su etapa con Pumas

: efectividad cercana al 55–58% en su etapa con Pumas Gustavo Lema : rendimiento por debajo del 55% en competencia oficial

: rendimiento por debajo del 55% en competencia oficial Efraín Juárez: alrededor del 61.6% en el periodo analizado

Además del porcentaje de puntos, el diferencial de Juárez radica en el uso de talento formado en casa:



Minutos acumulados por jugadores Sub-23 superiores a procesos recientes

a procesos recientes Debut de nuevos elementos juveniles en primera división

Más allá del frío dato estadístico, el actual proceso destaca por recuperar identidad universitaria. Si mantiene el ritmo competitivo del Clausura 2026, Juárez no sólo sostendrá el mejor porcentaje de la última década en el rubro de cantera, sino que podría consolidar uno de los ciclos más sólidos recientes en Ciudad Universitaria.

