¡Otro fracaso! Los mejores memes de Pumas tras quedar eliminado de la Concacaf 2026

Pumas recibió a San Diego FC en el Estadio Olímpico Universitario por la ronda 1 de la Concacaf Copa de Campeones. Un partido muy complicado para los 'Universitarios', considerando que en la ida perdieron 4-1 y que necesitaban ganar por al menos 3 goles y no recibir ninguno en la vuelta, entonces, como era de esperarse, los memes no faltaron.

Sí, Pumas lo intentó, pero sumó un fracaso más a la lista. En su casa solo pudieron ganar por 1-0 y se quedaron cortos en el sueño de la remontada, con un marcador global de 2-4 en favor del equipo de la MLS.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus mano.

Memes del Pumas vs San Diego en Concachampions

Desafortunadamente, para los aficionados de Pumas no es algo nuevo ser eliminados por un equipo de Estados Unidos. De hecho, el antecedente más doloroso que tienen fue cuando perdieron la final de la Concachampions contra Seattle Sounders por un marcador de 5-2.

Y todo por culpa de Pumas no está lleno de México https://t.co/TVIVZ2AJh2 — Ricardo Cariño 🕊️ (@ricardocarino) February 10, 2026

Considerando este antecedente, la derrota contra San Diego no fue tan dolorosa, pero sí significó el primer fracaso del 2026, agregando otro torneo internacional en el que los 'Universitarios' no pueden trascender. De hecho, incluso en la Concacaf Copa de Campeones del 2025 les pasó algo similar, siendo eliminados por Vancouver Whitecaps en cuartos de final.

El hijo de Efraín Juárez viendo que aunque gane Pumas, él pierde: pic.twitter.com/4y4cRDgfyy — Martinalgui (@MartinoliCuri) February 11, 2026

Además, como sabemos, la afición de la Liga MX es muy cruel, por lo que los rivales de Pumas no desaprovecharon la oportunidad para recordarle a los de 'CU' los años que llevan sin consguir un título. Sí, ya son 15 sin Liga MX, pero son 37 sin un título de Conacaf.

¿Pumas, equipo grande?



15 años sin ganar la Liga MX.



51 años sin levantar la Copa MX.



37 años sin una Concacaf.



Báilale, báilale, mi Efraín Juárez, que se viene el regreso a Colombia. 🔥 pic.twitter.com/mb7twygcEX — Beto (@betogutlop) February 11, 2026

Así, al menos en los últimos 15 años, ya es una costumbre ver a Pumas fracasar en todos los torneos que han disputado, sin importar que cambien los técnicos o los jugadores.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.