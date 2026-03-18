Podría haber final Barça vs Madrid; así se jugarán los cuartos de final de la Champions League 2026

Este miércoles 18 de marzo quedaron completamente definidos los cuartos de final de la Champions League 2026, con lo cual equipos como el PSG, Bayern Múnich, Real Madrid, Barcelona y demás potencias internacionales, continúan en la pelea por levantar “La Orejona” al término de la temporada.

Fue en punto de las 11:45 de la mañana, tiempo del centro de México, que el Barcelona logró sumarse al PSG, Real Madrid, Sporting de Lisboa y el Arsenal, como los clubes que estarán jugando los próximos cuartos de final del torneo, esto a espera del resto de los partidos que se disputaron este miércoles 18 de marzo.

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Resultados de los octavos de final de la Champions League 2026

Los octavos de final de la Champions League se encargaron de dejar algunos de los mejores partidos de la temporada, además de que se cerraron varias sorpresas por los clubes que quedaron fuera del torneo.

Los resultados globales de los octavos de final de la Champions 2025-2026 fueron los siguientes:

PSG 8-2 Chelsea

Galatasaray 1-4 Liverpool

Real Madrid 5-1 Manchester City

Atalanta 2-10 Bayern Munich

Newcastle 3-8 Barcelona

Atlético de Madrid 7-5 Tottenham

Bodo/Glimt 3-5 Sporting de Lisboa

Bayer Leverkusen 1-3 Arsenal

¿Cómo se jugarán los cuartos de final de la Champions?

Con los resultados antes mostrados, también quedaron definidos los cruces que habrán en los cuartos de final de la Champions League de esta temporada. Los partidos que se disputarán son los siguientes:

PSG vs Liverpool

Real Madrid vs Bayern Múnich

Barcelona vs Atlético de Madrid

Sporting vs Arsenal

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Champions?

De acuerdo con el calendario mostrado por la UEFA al inicio de la Champions League 2025-2026, los partidos de ida de los cuartos de final se disputarán el 7 y el 8 de abril, mientras que las vueltas serán del 14 al 15 del mismo mes.

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