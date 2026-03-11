Lluvia de goles: Resumen y resultados de los octavos de final de ida de la Champions League 2026

Los partidos de ida en la serie de octavos de final de la UEFA Champions League han llegado a su fin. Algunos equipos consiguieron una cómoda ventaja que los deja con un pie en la siguiente ronda, mientras que otros sufrieron para conseguir resultados que les permita seguir luchando para clasificar la próxima semana.

Además de la lluvia de goles en varios partidos, tuvimos algunas sorpresas en donde los favoritos perdieron o no se mostraron tan dominantes como se esperaba. Lo mejor de todo es que tendremos que esperar muy poco para los partidos de vuelta y finalmente conocer a los clubes que llegarán a cuartos de final.

Resumen y resultados de octavos de final de ida de la Champions League

Galatasaray 1-0 Liverpool . El equipo de Turquía consigue una importante ventaja en casa, con el único gol de Mario Lemina; ahora los ingleses están obligados a ganar por una diferencia de dos goles la próxima semana.

. El equipo de Turquía consigue una importante ventaja en casa, con el único gol de Mario Lemina; ahora los ingleses están obligados a ganar por una diferencia de dos goles la próxima semana. Newcastle 1-1 Barcelona. Las 'urracas' estuvieron muy cerca de vencer a los 'culés', quienes lograron el empate en el último minuto con un penal de Lamine Yamal. Ahora todo se decidirá en Barcelona.

Las 'urracas' estuvieron muy cerca de vencer a los 'culés', quienes lograron el empate en el último minuto con un penal de Lamine Yamal. Ahora todo se decidirá en Barcelona. Atlético de Madrid 5-2 Tottenham . En una de las grandes goleadas, los 'Colchoneros' vencieron a los ingleses con los goles de Marcos Llorente, Antoine Griezmann, Le Normand y un doblete de Julián Álvarez; aunque Tottenham cierra en casa, necesita ganar por una diferencia de 4 goles.

. En una de las grandes goleadas, los 'Colchoneros' vencieron a los ingleses con los goles de Marcos Llorente, Antoine Griezmann, Le Normand y un doblete de Julián Álvarez; aunque Tottenham cierra en casa, necesita ganar por una diferencia de 4 goles. Atalanta 1-6 Bayern Múnich. Los 'Bávaros' son favoritos para ganar el torneo y lo demostraron goleando a domicilio, con anotaciones de Stanisic, Gnabry, N. Jackson, J. Musiala y un doblete de Michael Olise. El Bayern

Los 'Bávaros' son favoritos para ganar el torneo y lo demostraron goleando a domicilio, con anotaciones de Stanisic, Gnabry, N. Jackson, J. Musiala y un doblete de Michael Olise. El Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal. Los alemanes consiguieron el empate ante los Gunners gracias al gol de Robert Andrich, mientras que por el Arsenal descontó Kai Havertz.

Los alemanes consiguieron el empate ante los Gunners gracias al gol de Robert Andrich, mientras que por el Arsenal descontó Kai Havertz. PSG 5-2 Chelsea . En uno de los mejores partidos, los actuales campeones se impusieron en casa con goles de Barcola, Vitinha, Dembélé y un doblete de Khvicha Kvaratskhelia, mientras que el Chelsea descontó gracias a Malo Gusto y Enzo Fernández.

. En uno de los mejores partidos, los actuales campeones se impusieron en casa con goles de Barcola, Vitinha, Dembélé y un doblete de Khvicha Kvaratskhelia, mientras que el Chelsea descontó gracias a Malo Gusto y Enzo Fernández. Real Madrid 3-0 Manchester City. Para el clásico moderno de la Champions tuvimos una sorpresa, ya que los 'merengues' hicieron valer su localía y se impusieron con un hat-trick de Fede Valverde.

Para el clásico moderno de la Champions tuvimos una sorpresa, ya que los 'merengues' hicieron valer su localía y se impusieron con un hat-trick de Fede Valverde. Bodo Glimt 3-0 Sporting Lisboa. El Bodo sigue escribiendo una historia soñada en Champions League

Bodø/Glimt are flying 💛



A campaign we will never forget 👏#UCL pic.twitter.com/33v3ydgL7G — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 11, 2026

¿Cuándo se juega la vuelta de los octavos de final de Champions League?

No habrá que esperar mucho tiempo, ya que la próxima semana podremos conocer la resolución de las llaves. Los octavos de vuelta se juegan el martes 17 y el miércoles 18 de marzo, con partidos en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México.