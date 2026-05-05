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FMF multó a América tras los cuartos de final ante Pumas

La Disciplinaria resolvió la queja de Pumas: América no incurrió en alineación indebida, pero el Reglamento de Sanciones no los dejó irse limpios

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Por: Ximena Ochoa
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