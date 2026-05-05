La vuelta de los cuartos de final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre Pumas y América tendrá más opciones de transmisión en México, pues TV Azteca dio a conocer que estarán transmitiendo el llamado Clásico Capitalino con las mejores voces de la narración en el país.

Será justamente Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y el resto del equipo de Azteca Deportes, quienes llevarán hasta tu pantalla los 90 minutos el compromiso que se disputará en la cancha del Estadio Ciudad Universitaria, al sur de la Ciudad de México (CDMX).

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¿Cuándo y a qué hora inicia el Pumas vs América?

Será hasta el próximo domingo 10 de mayo, en pleno marco de las celebraciones por el Día de las Madres, que se estará disputando la vuelta del partido Pumas vs América correspondiente a los cuartos de final de la Liga MX.

El silbatazo inicial está programado para las 19:15 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, en la fecha antes mencionada, sin embargo, el arranque de la transmisión se programó para las 19:00 en punto, horario en el que se llevará toda la previa del compromiso desde CU.

¡SEMANA DE PUMAS VS AMÉRICA! 😮‍💨🔥



El Clásico Capitalino vive en la #LiguillaBotanera con la pasión del Futbol Azteca Team, y lo podrás ver a través de las pantallas de @aztecasiete y @azteca_deportes_network 👀



Además de la gran pelea de la leyenda, Julio César Chávez vs el… pic.twitter.com/G80DIAyBw9 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 5, 2026

Resultado del juego de ida Pumas vs América

Vale la pena mencionar que la ida del partido Pumas vs América terminó con un marcador 3-3, pues a pesar de que los dirigidos por Efraín Juárez se habían ido adelante en el marcador con un 3-1 momentáneo.

Fue tras dos marcaciones de penal en favor del América, los comandados por André Jardine lograron igual el marcador parcial logrando así llegar con vida a la vuelta, en la cual deberán buscar la victoria sí o sí para poder avanzar las semifinales del campeonato.

¿Cuándo inician las semifinales de la Liga MX?

Es importante aclarar que las fechas y horarios de las semifinales se darán a conocer una vez que finalicen los cuartos de final, esto tras los juegos programados para el domingo 10 de mayo.

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