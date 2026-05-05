¿Tendremos nuevas monarcas en la Liga MX femenil o los equipos ya consagrados aumentarán su palmares? Eso lo descubriremos en las semifinales en donde se enfrentarán América vs Toluca y Rayadas vs Pachuca.

La mañana de este martes 5 de mayo, las autoridades del futbol mexicano dieron a conocer los horarios de las dos llaves. Ambas se jugarán en jueves y domingo, por lo que al final de este fin de semana conoceremos a las grandes finalistas del Clausura 2026.

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Así se jugará la siguiente instancia de la Liguilla en donde 2️⃣ equipos obtendrán su pase a la Gran Final. 🤩



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¿Cómo se jugarán las semifinales de la Liga MX Femenil?

¡Los horarios ya están aquí! Conoce cómo se jugarán las dos series:

América vs Toluca

Juego de ida: jueves 7 de mayo a las 21:00 horas en el Estadio Nemesio Diez en Toluca, Edomex

en el Estadio Nemesio Diez en Toluca, Edomex Juego de vuelta: domingo 10 de mayo a las 12:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes en CDMX

Rayadas vs Pachuca

Juego de ida: jueves 7 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo en el Hidalgo

en el Estadio Hidalgo en el Hidalgo Juego de vuelta: domingo 10 mayo a las 18:15 horas en el Estadio BBVA en Nuevo León

Así llegan a las semifinales los equipos de la Liga MX Femenil

Tras unos cuartos de final llenos de emociones, los cuatro equipos que calificaron así llegan a la penúltima fase de la fiesta grande del futbol mexicano:

América se calificó a la semifinal tras vencer a las Bravas con un marcador global 4-3; en el juego de ida empataron a un gol, mientras que en la vuelta Las Águilas ganador 3-2

con un marcador global 4-3; en el juego de ida empataron a un gol, mientras que en la vuelta Las Águilas ganador 3-2 Toluca es la sorpresa del torneo , ya que, desde la creación de la Liga MX en 2017, nunca había calificado hasta las semifinales. Para lograrlo, vencieron a Tigres , lo que aumenta la sorpresa la serie.

, ya que, desde la creación de la Liga MX en 2017, nunca había calificado hasta las semifinales. Para lograrlo, , lo que aumenta la sorpresa la serie. Rayadas llega a las semifinales tras derrotar a Cruz Azul con un global de 5-1, luego de que en los cuartos de vuelta golearan a La Máquina 4-0.

con un global de 5-1, luego de que en los cuartos de vuelta golearan a La Máquina 4-0. Pachuca busca su segundo título en la Liga MX Femenil y llega con esperanzas de trascender tras dejar atrás a las Chivas.

Así que ya lo sabes, no te pierdas las semifinales de la Liga MX Femenil, la instancia final del futbol de mujeres en México nunca decepciona.

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