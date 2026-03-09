¡Comienza lo bueno! Fecha y hora de los octavos de final de ida de la UEFA Champions League 2026

La ronda de eliminación directa de la UEFA Champions League no sufrió modificaciones en su formato y está a punto de comenzar. Ya se realizó el sorteo de los octavos de final, nos aseguró grandes partidos y ahora solo es cuestión de tiempo para disfrutar del mejor espectáculo futbolístico que hay.

Comienza la ruta a la final, en donde el actual campeón de la Champions League, el PSG, hará todo lo posible para intentar defender su corona, aunque hay otros gigantes como el Bayern Múnich que amenazan con ser el rival a vencer este año.

Partidos de Champions League del 10 de marzo

Son ocho partidos en total, divididos en cuatro por día. Ya sabemos que las jornadas de Champions son en martes y miércoles y es por eso que ya tenemos todos los detalles para los juegos del 10 y 11 de marzo.



Galatasaray vs Liverpool / 11:45 am

Atalanta vs Bayern Múnich / 14:00 pm

Newcastle vs Barcelona / 14:00 pm

Atlético de Madrid vs Tottenham / 14:00 pm

Una jornada llena de grandes equipos y algunos de los partidos más atractivos de la ronda, como lo son el Newcastle vs Barcelona, en donde los ingleses vienen de una actuación muy dominante de Playoffs con la que buscan mantener el impulso para dar la sorpresa.

Partidos de Champions League del 11 de marzo

Y la jornada que cierra la semana no será la excepción en cuanto al talento en la cancha, ya que veremos a algunos de los clubes más grandes de Europa en acción:



Bayer Leverkusen vs Arsenal / 11:45 am

PSG vs Chelsea / 14:00 pm

Real Madrid vs Manchester City / 14:00 pm

Bodo/Glimt vs Sporting Lisboa / 14:00 pm

Para este día tenemos el nuevo clásico de la Champions League, el City vs Madrid, un partido que, prácticamente, se repite en cada edición del torneo desde hace unos años. Además, seguiremos con la historia de 'cuento de hadas' que nos cuenta el Bodo/Glimt, siendo la gran revelación del certamen luego de eliminar al Inter de Milán en los playoffs.

